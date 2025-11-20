El órgano y Santa Marina la Real, mejor cóctel de Famol

El Festival Abierto de Música de Órgano de León, Famol, consiste en que en cualquier lugar adecuado para ello, surja la música con el órgano como protagonista, referencia o telón de fondo, que para todo vale. Puede ser en la solemnidad del Auditorio o en la factoría de rock que es El Gran Café. Su organizador, Daniel de Madariaga es el que demuestra más respeto por ese instrumento y su música cuando con Famol ofrece calidad y buen gusto a tiro de piedra del espectador leonés. ¿Por qué no una iglesia?

Y así surge que el Festival Abierto de Música de Órgano de León, Famol, acerque a la parroquia leonesa una novedosa propuesta entre la música contemporánea y el ambient este domingo, 23 de noviembre, de la mano del cuarteto Eccos.

Será, de esta manera, cuando la parroquia de Santa Marina la Real suene a muchas músicas y acoja, a partir de las 19.00 horas, el proyecto del guitarrista noiés afincado en Santiago de Compostela Rafa Fernández que nace del ciclo De lugares e órganos para la universidad compostelana, con entrada libre hasta completar aforo. Una apuesta de altura y un lujo para León la llegada de alguien como este gallego que propone su música más personal.

Junto al oboe y cuerno inglés de Benxamín Otero, la percusión tradicional de Ramón Dopico y el órgano de Álex Salgueiro, Fernández crea un repertorio de música original que cabalga entre la contemporánea y el ambient. A partir de pequeñas melodías y estructuras armónicas se explora el papel del órgano como elemento integrador de un conjunto arquitectónico musical mayor, que late en el propio espectáculo. La cita forma parte de la quinta edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol), una iniciativa de DMadariaga Producciones que cuenta con el apoyo de la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Universidad de León a través del área de Actividades Culturales.

Rafa Fernández se ha formado en la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro Profesional de Música Moderna Escola Estudio, la Escola Drops, el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra y la Escuela de Música y Danza de A Coruña Presto Vivace, asistiendo a numerosos cursos y seminarios tanto nacionales como internacionales.

Entre sus trabajos discográficos destacan su álbum debut Rafa Fernández quinteto (2013), A cara bonita da pedra (2017) y Aldán (2021). En los últimos años, ha centrado su producción artística en la música contemporánea y ambiental, lo que le sirve de base para el desarrollo de proyectos como el cuarteto Eccos, pero también otros como Música para mil primaveras para el Concello de Mondoñedo sobre la figura de Álvaro Cunqueiro, Súarez, suite para una vida sobre el fotógrafo gallego José Suárez, Seis, Lorca en Galicia o Como cor de ouro pálido, sobre Rosalía de Castro.