Voces emocionantes para el mejor rock

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León celebrará este fin de semana, concretamente el viernes 21 de noviembre y el sábado, día 22, a la patrona de la música, Santa Cecilia, para lo que ofrecerá al público una programación musical diversa a través de un concierto de pandereta, una muestra de viento y la actuación de la Asociación Musical Black Lion»s Roars.

La programación prevista para el viernes, 21 de noviembre, comenzará a las 19.30 horas con una audición de pandereta leonesa, que se llevará a cabo a las 19.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, la agrupación musical Black Lions Roars dará un concierto en el Teatro San Francisco, donde presentará su nuevo álbum «We Will Sprock You», en el que fusiona pop, rock y soul.

Para finalizar la programación organizada con motivo de Santa Cecilia, el sábado, 22 de noviembre, la agrupación de viento Boreas, dirigida por Eva del Río, dará un concierto en el Salón de Actos Alfonso V a las 19 horas.

La escuela, que fundó el Ayuntamiento de León en 1999 y que depende de Concejalía de Educación, tiene como objetivo la formación en los ámbitos de la música, la danza y el teatro. En la actualidad, cuenta con 1.300 personas inscritas distribuidas en las áreas de música clásica, moderna y tradicional, danza clásica, contemporánea y española y talleres de artes escénicas.

También cuenta con 1.500 escolares que participan en 24 aulas corales y 40 talleres de teatro que la escuela ofrece en distintos colegios e institutos del municipio.

La escuela abarca una amplia gama de áreas artísticas y toca todos los palos de la música, clásica, moderna y tradicional, junto a la danza y las artes escénicas.

Asimismo, la escuela cuenta con agrupaciones musicales y la banda del CHF. En total, el centro cuenta con más de 30 modalidades y ofrece una educación integral y diversa para todos los niveles.