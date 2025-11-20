Una sentencia histórica condena a Meta por competencia desleal y protege el futuro del periodismo y de la democracia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Medios de Información (AMI) celebra la sentencia histórica dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, que condena a Meta Platforms Ireland Limited a indemnizar con

479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias integrantes de AMI por haber obtenido una ventaja competitiva ilícita mediante el uso ilegal de los datos personales de millones de ciudadanos para publicidad comportamental.

Asimismo, la sentencia reconoce indemnizaciones adicionales de 2.570.000 euros al Grupo Europa Press y 13.563 euros a Radio Blanca.

El fallo, dictado el 19 de noviembre de 2025, confirma plenamente los argumentos de AMI y marca un antes y un después en la defensa del periodismo profesional, del equilibrio competitivo en el mercado publicitario digital y de los derechos fundamentales en una sociedad democrática.

Una victoria esencial para el periodismo, la competencia y la democracia

La sentencia acredita que Meta infringió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al cambiar en 2018 la base legal para tratar los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram, sustituyendo el consentimiento explícito por una supuesta necesidad contractual. El juez concluye que este cambio fue ilícito, tal como ya había declarado la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y el Comité Europeo de Protección de Datos.

Esta infracción permitió a Meta acumular y explotar datos personales sensibles de millones de usuarios para publicidad comportamental, obteniendo una ventaja competitiva significativa, elemento esencial del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal (LCD).

El Juzgado confirma que esa ventaja fue real, significativa y determinante, afectando directamente a la capacidad de la prensa digital española para competir en igualdad de condiciones en el mercado publicitario.

Por qué el juez le da la razón a AMI y rechaza los argumentos de Meta

La resolución es contundente en varios puntos clave:

Meta trató datos personales de forma ilícita: El juez confirma que la compañía utilizó datos personales sin base legal válida para crear perfiles de comportamiento y vender publicidad ultrasegmentada, incurriendo en una infracción continuada del RGPD entre 2018 y 2023. Esa infracción generó una ventaja competitiva desleal: El tratamiento ilícito permitió a Meta ofrecer a los anunciantes un producto publicitario que los medios españoles, cumpliendo la ley, no podían ofrecer. Meta provocó un perjuicio económico directo al sector español de medios: La sentencia estima que Meta ingresó más de 5.281 millones de euros en España durante los años de infracción. El juez concluye que, de haber sido inferior, Meta habría aportado sus cuentas: su negativa a hacerlo refuerza la verosimilitud de los datos aportados por AMI. El método de cálculo de AMI es riguroso y se basa en criterios de competencia: El magistrado se apoya en el Estudio de la CNMC sobre la competencia en la publicidad online, que permite estimar con “razonable verosimilitud” las ganancias publicitarias que la prensa dejó de obtener. Se desestiman los intentos de Meta de evitar la jurisdicción española: El juzgado rechaza la declinatoria de Meta y confirma la competencia de los tribunales españoles, dado que el perjuicio económico y la alteración del mercado se produjeron en España.

Declaración de AMI

Desde la Asociación de Medios de Información celebramos esta victoria judicial histórica, que marca un antes y un después en la defensa del periodismo profesional, la sostenibilidad de los medios y la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta sentencia reconoce el perjuicio sufrido por el sector y confirma que ninguna empresa, por poderosa que sea, puede situarse al margen de la legalidad ni competir vulnerando las reglas del juego democrático.

La directora general de AMI, Irene Lanzaco, afirma: “Esta sentencia es un hito para la defensa del periodismo y de los derechos de los ciudadanos. El juez confirma que Meta compitió de forma desleal durante años, vulnerando la privacidad de millones de usuarios y perjudicando gravemente a los medios que sí cumplimos la ley. Es una victoria de la democracia, de la información veraz y de la competencia justa”.

“Desde AMI seguiremos trabajando para lograr un mayor equilibrio en el entorno digital, en el que los medios de comunicación cuenten con garantías reales para su sostenibilidad, puedan desarrollar su labor en condiciones justas y continúen ofreciendo a la sociedad información rigurosa y de calidad”, agregó la directora general de AMI.

Un precedente europeo de enorme relevancia

La sentencia reconoce expresamente que el modelo de negocio de Meta afecta al equilibrio democrático, al pluralismo informativo y a la sostenibilidad del periodismo profesional.

Además, advierte de la dimensión transfronteriza del caso, puesto que Facebook e Instagram operan de manera uniforme en toda la UE y ya existen procedimientos similares en otros Estados miembros.

La Asociación reitera su voluntad de mantener un diálogo constructivo con Meta y con las instituciones competentes para asegurar una ejecución efectiva de la sentencia que permita restablecer un entorno publicitario equilibrado y sostenible.

AMI agradece el compromiso de sus medios asociados, así como el trabajo de los equipos jurídicos que han hecho posible este avance trascendental para la defensa del periodismo y del interés público.