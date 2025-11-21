Renacer académico de la elegía de Victoriano Crémer a Durruti

Entre el yo y la circunstancia, está el hombre escritor, que pasó toda su vida haciendo eso: escribiendo. Para traducir el mundo, decía acerca de la verdad poética. O para entender el tiempo. Vivió 102 años, esto es, nunca demasiado tiempo, pero sí mucho para vivir mundos que dejaron de ser como tales y pasar guerras, de cerca y de lejos. Y a todo esto hay que estar y él lo hizo escribiendo. Sobreviviendo gran parte de su vida. Pero toda esa presencia lo hace relevante en la realidad y el estudio, como ahora cuando llegan conmemoraciones como será la del año que viene: 2026, cuando se cumplirán 90 años de la muerte de Buenaventura Durruti. Sí, 1936, el año de inicio de la Guerra Civil. Y casualidades, este 2026 se cumple el 120 aniversario del nacimiento de Crémer. Como si el año que viene ya estuviera aquí, dos profesores, Sergio Giménez y Carlos Coca conectan estas dos personalidades que tienen León como telón de fondo en un contexto de enfrentamiento y guerra civil, censura y sumisión. Se trata del considerado destacadísimo poema de Victoriano Crémer, Fábula de B.D., publicado en 1946 por Ediciones Espadaña y que «supuso una consolidación de la poesía desarraigada en España», y ahora objeto de estudio por los profesores Sergio Giménez y Carlos Coca.

Se trata de un poemario que Crémer escribe tras la muerte de Durruti. El artículo ha sido publicado por la revista Humanitat Nova y recupera además el texto original y completo del poema publicado en 1946, además, el texto original de esta primera edición llevaba varias décadas sin reeditarse. Incluye, además de la investigación y el texto original, alguna imagen exclusiva de la obra.

Segúnn los autores de este trabajo, la revista cultural leonesa Espadaña, Victoriano Crémer y Buenaventura Durruti vuelven así a la actualidad gracias a esta rigurosa publicación académica en la que los docentes analizan el texto, que fue una elegía del escritor al anarquista leonés Buenaventura Durruti.

La aportación de los profesores Giménez y Coca va más allá de la puesta en valor, o lo testimonial, cuando añaden aspectos clave y concretos de ese tiempo, dejando como aportación extra esa necesidad del rigor que aportan cuando se tratan hechos que ocurren en otros tiempos y que aunque sea evidente su condición ahora parece no tenerse tan en cuenta. Así, explican que «es preciso reflejar el gran arrojo y la habilidad de Crémer para conseguir burlar a la censura con la publicación de este poema en 1946, quizá favorecido por la posible ignorancia censora de las iniciales del título[9], pero que en ningún caso resta mérito a un escritor represaliado y valiente, auténtico precursor de la poesía social, quien tuvo la osadía de recuperar a la figura de Durruti y defender «una rehumanización y una liberalización»[10] de la lírica, desde dentro de un país con un sistema dictatorial, corrupto y asfixiante».

De igual forma, narran Sergio Giménez y Carlos Coca este trabajo ya fundamental, documentado profusamente en lo bibliográfico, como en 1944, más libre de sospecha y junto a otros poetas locales, fundó la revista Espadaña, medio de expresión de la poesía leonesa desarraigada, crítica y existencial. En el suplemento de su número 20, en forma de folleto, publicó en enero de 1946 el poema a dos voces Fábula de B.D., dedicado a Buenaventura Durruti.

Es ahora cuando Crémer y Durruti: la «Fábula de B. D.», trabajo de Sergio Giménez y Carlos Coca se convierte en obligada lectura para todos los que quieran conocer la verdad histórica.