Cuarenta mujeres leonesas fundamentales

Ana Villanueva Fernández presentará el próximo viernes, 28 de noviembre, su libro Tiempo de Mujeres, que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Biblioteca Pública de León.

Asegura Villanueva que «como autora de la obra, considero que se trata de una aportación relevante y de interés público para la provincia, dado que Tiempo de Mujeres rescata del olvido las trayectorias de cerca de cuarenta mujeres leonesas que desempeñaron roles fundamentales en la historia local y nacional, pero cuya memoria fue relegada por la sociedad y la historiografía dominante».

protagonistas

Entre las protagonistas de Tiempo de mujeres se encuentran figuras legendarias, reinas, emprendedoras, viajeras y pioneras que contribuyeron al desarrollo técnico, educativo, literario y artístico de León.

El libro incorpora, además del análisis histórico y social, una colección de retratos originales que busca dar vida, presencia y reconocimiento a tantas mujeres invisibilizadas.

La presentación está abierta al público y especialmente orientada a la comunidad educativa, con el propósito de fomentar la reflexión en torno a la igualdad de género, la memoria histórica y el legado femenino en León a través de esta publicación y de la mano de la escritura de Ana Villanueva.