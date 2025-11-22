San Isidoro recibe el premio NAN once de accesibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra de ampliación y remodelación efectuada en el Museo de San Isidoro de León por parte de Frade Arquitectos ha sido galardonada con el Premio NAN x Fundación ONCE a la accesibilidad – EMAC. «Estamos muy agradecidos a Juan Pablo Rodríguez Frade y su equipo de Frade Arquitectos que son los que han hecho posible que nuestro Museo sea accesible. Su trabajo fue muy complicado ante la cantidad de obstáculos que existían y además queremos destacar que lo consiguieron hacer respetando hasta el extremo nuestro edificio histórico», explicaron los responsables del museo.

Recogió el premio Javier García-Vaquero, arquitecto del estudio Frade Arquitectos y responsable del proyecto. Y entregaron el mismo Emi Boix, CEO de Emac Grupo y José Luis Borau, responsable de Accesibilidad del Entorno Construido en Fundación ONCE y director ejecutivo del Centro Europeo de Accesibilidad (AccessibleEU).

La rehabilitación del Museo de San Isidoro, en la Real Colegiata de León, aborda la modernización de uno de los conjuntos románicos más importantes de España mediante una estrategia que equilibra conservación patrimonial y accesibilidad contemporánea. El proyecto reconfigura la entrada a nivel de calle tras recuperar el acceso original, introduce rampas discretas para regularizar forjados y sustituye la antigua escalera de caracol por una nueva escalera y un ascensor que garantizan recorridos fluidos y accesibles. Esta transformación triplica el área expositiva, abre espacios antes inaccesibles y redefine la circulación interna, permitiendo una lectura más completa del conjunto. Además, incorpora un centro de recepción y zonas culturales que mejoran la experiencia del visitante, integrando soluciones técnicas actuales sin alterar la armonía del edificio histórico.

También se rindió homenaje a la trayectoria de más de 30 años del estudio gallego Creus e Carrasco, de Juan Creus y Covadonga Carrasco.