‘La última sesión’ se presenta este sábado en Espacio Vías

Espacio Vías León acoge este sábado, 22 de noviembre, la presentación del cortometraje La última sesión, un corto documental del joven cineasta leonés Raúl Gil López. Podrá verse a partir de las 18.30 horas incluido dentro de la programación cultural del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de León.

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de CUL´25 de la Concejalía de Juventud que tiene como objeto apoyar proyectos originales de artes visuales, audiovisuales o en vivo que impliquen la participación activa del colectivo joven de la ciudad.

El documental ha sido filmado por jóvenes de menos de treinta años, estudiantes de Audiovisuales de León. La producción del proyecto se ha hecho bajo el sello BuellerFilms, un sello de autoproducción bajo el que realizan sus proyectos.

La última sesión se sumerge en el legado de aquellos videoclubs o cines que ya no están en León, que formaron parte del crecimiento personal de muchas personas de la ciudad. Este corto acerca al espectador a la historia de la distribución cinematográfica desde el punto de vista de personas que dedicaron su vida a ello.

Raúl Gil es un director, guionista, montador y productor graduado en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Ha dirigido once cortometrajes entre los que destaca Balada por una venganza.