El Concierto de Navidad del Conservatorio de Música de León destinará la recaudación a la investigación del Alzheimer

Más de 200 jóvenes participarán en el concierto de navidad del Conservatorio de Música de León cuya recaudación se destinará a dos proyectos de investigación, una aplicación informática para ayudar a las personas con Alzheimer a mantener sus recuerdos y sus rutinas y la segunda fase de un estudio para rastrear genes de riesgo en Alzheimer.

Las agrupaciones Corales e Instrumentales del Conservatorio combinarán temas clásicos, modernos y navideños en el evento que se celebrará en el Auditorio Ciudad de León el próximo 9 de diciembre a las 19.30 horas, según ha informado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de León.

En concreto, participarán el coro de alumnos y alumnas de 4º de enseñanzas elementales dirigidos por la profesora de Coro Mercedes Diez, las dos orquestas de cuerda de enseñanzas profesionales dirigidas por el profesor Juan Luis García y las dos bandas de enseñanzas profesionales dirigidas por el profesor Raúl Sancho.

La asociación leonesa destinará los fondos que se recauden al proyecto 'Remember', que supondrá el desarrollo de una aplicación informática, de la mano del joven estudiante leonés Juan Ybarra Suárez, que ayudará a las personas con Alzheimer a mantener sus recuerdos y sus rutinas.

También, la organización se usará los fondos para dar continuidad a otro proyecto de investigación, que rastrea genes de riesgo en población con Alzheimer y que lidera la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, Leticia Sánchez Valdeón.

Las entradas ya están a la venta y podrán adquirirse en la sede de Alzheimer León, en la web www.ctickets.es y en la ventanilla del Auditorio el mismo día 9 a partir de las 18.30 horas.

Además, habrá una FILA 0 para quienes no tengan oportunidad de acudir al concierto pero quieran colaborar con la asociación leonesa.