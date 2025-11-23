Ismael Mayo expone 'trayectorias' en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El artista leonés Ismael Mayo (Ponferrada, León, 1972) inauguró el 20 de noviembre en la Sala Argén de Madrid (calle Cuevas 24, Tetuán) Trayectorias, su primera exposición individual que reúne dieciocho piezas —dieciséis obras pictóricas y dos esculturas— y revela la sorprendente madurez de un creador que llega al mundo del arte tras un recorrido vital tan inusual como fértil.

Científico marino, investigador, técnico de robótica submarina, docente universitario y diseñador de moda, Mayo, que desde hace años reside en Barcelona, se presenta ahora como creador con un lenguaje propio, intuitivo y poderoso, fruto de décadas de experimentación silenciosa.

Antes de recalar de manera definitiva en el mundo de la creación artística, Mayo desarrolló una sólida carrera científica. Su formación en Ciencias del Mar, su trabajo en oceanografía biológica y en instalaciones submarinas, así como su experiencia en divulgación científica premiada por el CSIC, han marcado su relación con la materia, el proceso y la observación. Más tarde, su paso por la Escuela de la Dona de Barcelona, donde se especializó en diseño y sombrerería, amplió su sensibilidad hacia los textiles, las texturas y las técnicas manuales. Trayectorias recoge todas estas etapas y las convierte en el motor de su identidad artística.

"Soy el exceso buscando equilibrio», afirma el artista. Esa declaración es la clave que articula la exposición. Sus óleos sobre lienzo —trabajados en dos fases, mate y brillo— destacan por el uso meticuloso del pan de oro y el aluminio, materiales que explora hasta alcanzar efectos lumínicos estudiados y precisos.

En el amplio y heterogéneo territorio creativo del artista, eminentemente experimental, también concurren otros materiales sorprendentes: yeso, hierro oxidado, anilinas, reactivos de laboratorio, parafinas, minerales, betadine, azul de metileno, hilos bordados o PVC. Su formación científica se hace evidente en su mirada investigadora, obsesiva y metódica: depura técnicas, provoca reacciones químicas, aprovecha accidentes orgánicos e inorgánicos y convierte la mancha en un elemento estructural de la composición. La exposición incluye dos piezas excepcionales: patrones y retablos enyesados pertenecientes al taller de un restaurador Ángel Lobo.