Memoria de la minería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dado que una de las líneas de trabajo del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura es la de colaborar con ayuntamientos, juntas vecinales y otras instituciones con el fin de llevar propuestas expositivas relacionadas con el arte y la divulgación a diferentes espacios de nuestro territorio, este domingo, 23 de noviembre, el monasterio de Santa María de Sandoval acoge la apertura de una muestra fotográfica dedicada al legado minero leonés y palentino.

Dentro de esa filosofía de trabajo se enmarca la colaboración con el ayuntamiento de Mansilla Mayor, la junta vecinal de Villaverde de Sandoval y el gobierno autonómico para la gestión de un programa expositivo específico, diseñado por el ILC, para el monasterio de Sandoval, joya monumental que está viviendo su particular proceso de resurgimiento. Así, desde 2021 se han sucedido en el espacio de la Panera, un gran edificio del siglo XVIII, anexo al monasterio y recuperado para usos culturales, propuestas de gran relevancia y excelente acogida popular como han sido «Palimpsesto creativo»; «Eduardo Arroyo, retorno al paraíso de Robles de Laciana»; «Visiones de la naturaleza», de José Antonio Santocildes, Carlos Cuenllas y Juanma Robles; «Las huellas», fotografías de la guerra de Ucrania, o «Mitología leonesa», de Toño Benavides.

Ahora, y gracias a la organización y producción del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, se abrirá al público la exposición «Jesús Juárez & Mauricio Peña. Memoria gráfica de la minería en Castilla y León», una selección de algunas de las mejores instantáneas realizadas por estos dos veteranos fotógrafos a lo largo de sus vidas.

Al mismo tiempo, se acompaña de material personal de ambos profesionales, como varias cámaras fotográficas que suponen una aproximación al quehacer diario de cada uno. La muestra, en concreto, está integrada, en el caso de Mauricio Peña, por un total de cuatro lonas en gran formato con diversas imágenes cada una, 37 fotografías impresas en papel, tres periódicos, dos cámaras, un bote de revelado, pinzas, un flash, carretes y tres carnés de prensa; mientras que Jesús Juárez aporta dieciséis lonas de gran formato con imágenes transferidas, ocho fotografías impresas en papel, un retrato realizado por Pierre Gonnord, cuatro ejemplares de la revista «Rozadora» donde se publicaron muchas de sus imágenes, una bota y un casco minero de la época en la que él mismo accedía a la mina, y cinco cámaras fotográficas. Se complementa con paneles explicativos de la muestra y también de cada una de las trayectorias de ambos profesionales.

La muestra, tal y como recuerda el director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez, «ha sido comisariada por el prestigioso fotoperiodista asturiano Eduardo Urdangaray Suárez, profesional que cuenta con una amplia trayectoria", destacó.