Un Purple sin fronteras

The Molotovs y The Spitfires serán a buen seguro dos de los encargados de dejar bien alto el pabellón británico en el Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León. El gran evento musical de la ciudad, siempre acompañado del aroma mod que fue origen, se celebrará del 5 al 8 de diciembre. La ciudad calienta motores y se hace necesario un repaso al programa de un festival que este año en varias sedes y Espacio Vías como escenario principal da la sensación de que se va a quedar corto en cuanto a aforos dada la expectación que se vive ya entre los aficionados al género rhythm and blues y musical en general.

The Molotovs es uno de los proyectos emergentes más interesantes del Reino Unido. Está formado por los hermanos Mathew e Issey Cartlidge y acaban de publicar un nuevo single titulado Rhythm Of Yourself como adelanto del que será su álbum debut, Wasted On Youth, previsto para enero de 2026. Al otro lado, que no del ring, con seis discos a sus espaldas, The Spitfires vuelven con las cosas claras. MKII no es solo su álbum más ambicioso; es también el más crudo, honesto y emocionalmente devastador. Una nueva formación, una mirada más abierta (musical y geográficamente) y un puñado de canciones que se mueven entre la rabia y la introspección, con una urgencia que no da tregua. Así lo presentan desde su oficina y a poco que se ajuste a la realidad su presencia en el Purple Weekend será uno de los seguros platos fuertes.

Más señas sobre Molotovs las aportan ellos indicando que lo suyo es el directo. Su reputación se ha construido en las tablas: más de 600 conciertos entre Reino Unido y Europa, desde actuaciones callejeras hasta salas de referencia. Han compartido escenario con nombres como Sex Pistols, Blondie, The Libertines y han acompañado a Iggy Pop en sus últimas fechas por EEUU. Además, el dúo ha recibido el respaldo público de artistas como Paul Weller y Green Day. Su propuesta mezcla la urgencia del punk, la energía de la new wave y un espíritu DIY muy ligado a su generación.

En cuanto al sonado regreso de The Spitfires, Billy Sullivan, voz y corazón del grupo, se enfrenta aquí a los demonios de la vida moderna: desigualdad, adicciones, salud mental, miedo, amor roto. El ska británico de los 80, el post-punk, los ecos de The Smiths y The Clash, y un aire cinematográfico que amplía el sonido habitual del grupo conviven sin estridencias. Grabado entre Leeds, Manchester y Chelmsford, MKII se siente más como un reinicio que como una simple continuación. The Great Divide abre el álbum como un puñetazo al sistema de clases: un tren desbocado entre The Coral y Combat Rock. En Better the Devil You Know, Sullivan lanza un grito antibélico, en Let Me Tell Ya, la esperanza se cuela entre sintetizadores y saxofones, con aires de Primal Scream pasados por el filtro de Ian Dury. Disco mejor vendido imposible.