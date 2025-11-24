Las crónicas de Babia de un médico de Cuenca

EEl Museo Cristina García Rodero de Puertollano acoge hasta el 29 de noviembre la exposición Robinsones en Babia, de la que es autor Pedro Higueras. Higueras presenta 40 fotografías realizadas en Babia que retratan, recuerdan y representan su paso por la comarca ejerciendo de médico. De esta forma, el también fotógrafo retrata su etapa en los valles leoneses de Babia, las miradas y paisajes de una tierra que le recordó a sus raíces en Cabezarrubias del Puerto. Es decir, las tierras aparentemente lejanas unidas por la verdad rural en una muestra humana y cercana. La inauguración contó con la presencia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, junto al concejal de Cultura, Juan Sebastián López Berdonces, y la concejala de Promoción Económica María Castellanos, que pone en valor la vida rural y a quienes eligen permanecer en contacto con la naturaleza. También se proyectó al respecto Ser en Babia.

En este sentido, el propio ayuntamiento aporta la información necesaria que da las claves para entender la exposición de Pedro Higueras, que por otra parte es un auténtico homenaje a Babia pero también al origen rural que nos une a todos. Robinsones en Babia es la forma en la que Higueras recuerda la repetida expresión de Estar en Babia, al ser el lugar donde veraneaban los Reyes en la Edad Media en esta zona fronteriza con Asturias conocida por su potencial ganadero con las ovejas merinas que hacían la trashumancia al Valle de Alcudia y Extremadura.

Este es el Babia que fue conociendo durante los dos años en que trabajó como médico rural. Con sus pacientes entabló una relación de confianza que le permitió descubrir muchas similitudes con otras zonas rurales, como Bascuñana de San Pedro, en la serranía de Cuenca, o Cabezarrubias del Puerto, el pueblo de su madre donde pasaba los veranos. «Eso te permite conocer a personas que viven en entornos muy parecidos, que enseguida te abren las puertas; y, además, siendo el médico del pueblo, todo resulta un poco más fácil».

Lo de ser el médico del pueblo facilitó que aquellos habitantes de Babia se relajaran ante la cámara hasta construir un proyecto creativo gracias a estas personas que no solo iban en verano o los fines de semana, sino que también hacían de este lugar su forma de vida y de ser, en la montaña.

Una exposición, que comisariada por Mario Castro, reúne ahora las miradas y testimonios de personas que intentan llevar una vida lo más productiva y cómoda posible sin necesidad de emigrar a la ciudad. También muestra el regreso de quienes, tras marcharse, han vuelto a la montaña convencidos de que en el campo también se puede generar riqueza y de que ese es, en definitiva, el futuro de las zonas rurales, relata Higueras. Y Babia podría ser perfectamente Cabezarrubias del Puerto, Hinojosas de Calatrava, Bascuñana o cualquier pueblo de la sierra de Jaén o de los Pirineos.

La muestra abunda en esa idea de que al final existe una población rural que vive en una realidad paralela al mundo urbano, donde las diferencias geográficas son mínimas. Sus formas de vida se parecen mucho, y las mismas personas que conocí en el pueblo de mi padre las he visto reflejadas como en un espejo en Babia, igual que podría verlas en El Bierzo o en Los Ancares.

Una exposición que será inaugurada en la tarde del sábado, 8 de noviembre, con la proyección del documental «Ser en Babia», realizado por Katerín Álvarez junto a Ángel Quiñones, Bea Álvarez, Elías Varcárcel, Emilio Martínez, Josefa López y Manuel Álvarez.

El Museo Municipal «Cristina García Rodero» de Puertollano (Ciudad Real) es el único dedicado a una fotógrafa española. Cuenta con una sala expositiva permanente con obras de la autora así como con diferentes exposiciones que se irán sucediendo en el tiempo y que contendrán diferentes trabajos de la carrera de más de 40 años como artista de García Rodero.

Inaugurado en septiembre de 2018 este espacio acoge «Rituales en Haití», donde la fotógrafa puertollanera muestra una selección de un centenar de fotografías en las que se refleja un conjunto ritual entre el catolicismo y el vudú. Cristina García Rodero, nacida en Puertollano en 1949, es Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Nacional de Fotografía, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la primera y única persona española integrante de la prestigiosa Agencia Magnum.