Exposición de 'Instantes de Cristal'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gustavo Vega Mansilla busca la poesía pura en las 14 obras de su exposición Instantes de Cristal. El poeta y artista pluridisciplinar leonés, residente en Barcelona, lleva décadas buscando la poesía pura, un camino que lo ha llevado desde el arte minimomaximalista hasta la caligrafía Zen y la adopción del haiku como antídoto contra el exceso verbal. En un mundo saturado de información y ruido, el arte y la poesía a menudo buscan la vía de la síntesis, la claridad cristalina que aísla el verdadero núcleo de la emoción. Este ha sido el motor de la trayectoria de Gustavo Vega Mansilla, Doctor en Filología.