El gobierno anuncia que paga la obra del Emperador

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mueve ficha y este miércoles viene a León a ver a José Antonio Diez para tratar la situación del Teatro Emperador a una reunión a la que acude también Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Porque la idea central que trae Ernest Urtasun es pedir al alcalde leonés que consiga la implicación de otras instituciones, como Junta y Diputación de León, y que León vuelva a tener un teatro, ausencia por otra parte que es un hecho inaudito en una capital como León. El expediente Emperador, que no es precisamente el Warren, podría parecerlo. Al tanto de la visita de Urtasun, de la que gran parte de culpa tiene la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España, Amithe, y diversos colectivos leoneses, se suman desde el PSOE leonés hasta la UPL. De hecho, a última hora de la tarde también se anunció que el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, asisten a la presentación de las obras de rehabilitación del Teatro Emperador. Javier Alfonso Cendón, secretario del PSOE en León, afirma lo que ya se había dicho por activa y por pasiva: «El Gobierno financiará la obra completa del Teatro Emperador a través del 2% cultural, con fondos ya acordados por los ministerios implicados. Esta decisión permite cubrir la totalidad de la intervención prevista, completando así el proyecto global de rehabilitación». También retrocede aún más cuando afirma que «el proyecto pone en valor un compromiso que viene de atrás: el Teatro Emperador fue adquirido por un Gobierno socialista, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora se impulsa de nuevo para que pueda ponerse en marcha y convertirse en un espacio cultural del que León y toda la provincia puedan disfrutarlo». Lo que ocurrió en aquel momento fue que se dio la circunstancia, de que en 2009 durante el gobierno de Zapatero, y adquirido por el Estado, se pretendió que fuera sede del Centro Nacional de Artes Escénicas y de las Músicas Históricas. Giro de guion que fracasó con estrépito y cayó en el olvido.

Durante estos años se plantearon soluciones que poco tenían que ver con la recuperación del teatro. El alcalde Diez llegó a decir que se podría crear un espacio cultural como el Matadero de Madrid, implicando incluso a la calle Puerta de la Reina y los edificios del ILC.

La Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España, Amithe, que es la que ha puesto más empeño en mantener la llama de la posibilidad de que el Emperador vuelva a ser un teatro vivo, y no un inmueble hueco como es ahora, es la que con su insistencia parece que ha logrado que el expediente del teatro haya pasado a ocupar un lugar preferente en la mesa de Urtasun, y entidad que conoce estos detalles de la reunión de hoy. Durante esta visita, Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, también tiene previsto acercarse al Museo de León para ver una de las piezas recuperadas del tráfico ilícito por exportación ilegal en la Operación Altarpiece. Se trata de la pintura Tríptico con escena central de la adoración de los Reyes Magos, obra perteneciente a la Escuela de Amberes (siglo XVI).

Amithe, junto a grupos sociales de León son los que han llevado la iniciativa dirigida a llamar la atención de lo que es un despropósito: que León no tenga un teatro y que el Emperador esté cerrado y prácticamente abandonado.

Puede que ahora el ministro sea el activo que posibilite un futuro cultural mejor para León, pero, mientras, desde Amithe hay la intención de convocar una concentración en enero como la realizada hace ya más de dos años (las ha habido desde 2006) y que congregó a un buen número de leoneses. El Emperador fue diseñado en 1949 por el arquitecto madrileño Manuel de Cárdenas Pastor con Gonzalo de Cárdenas Pastor y Francisco J. Sanz e inaugurado en 1951.

Siempre fue un importante y emblemático teatro español y lugar de paso obligado para los grandes títulos y giras nacionales de las mejores compañías teatrales que pasaban por León en fiestas o fechas señaladas. De hecho, la nómina de ilustres de la escena que han pisado sus tablas es definitiva. También fue cine y el edificio cuenta con protección. En 2006 bajó el telón y hasta hoy.