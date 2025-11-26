Tres citas con Famol y un concierto en Santa Marina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol) encara este fin de semana la recta final de su quinta edición con tres citas imprescindibles para los interesados en este instrumento. Se trata de una iniciativa de DMadariaga Producciones que cuenta con el apoyo de la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Universidad de León a través del área de Actividades Culturales.

El Conservatorio de León acogerá el viernes, 28 de noviembre, la charla Jesús Mari Aguirre, la increíble aventura del órgano Helmholtz a cargo del mayor experto en órganos de esta marca fabricada en Eibar en la década de los 60 del siglo pasado, copiando a los míticos Hammond CV americanos. El encuentro, que tendrá lugar a las 20.30 horas, contará con la presencia del organista Mikel Azpiroz, quien ofrecerá algunos ejemplos musicados. Nacido al igual que los Helmholtz en la ciudad guipuzcoana de Eibar, Jesús María Aguirre (1947) ha sido profesor numerario de Dibujo Técnico en el Instituto Politécnico Escuela de Armería. Ingeniero técnico eléctrico, es una de las pocas personas en el mundo capaces de reparar estos órganos, de los que tan solo se fabricaron medio centenar de unidades y cuya calidad llamó la atención de los máximos representantes de la propia Hammond Organ Company.

Al día siguiente, sábado 29, el propio Azpiroz protagonizará junto al también donostiarra Paul San Martín una batalla entre un órgano Hammond y un Helmholtz. El particular concierto a base de jazz y blues, en el que también participará el percusionista navarro Igor Telletxea a la batería, tendrá lugar a las 21:00 horas en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio, con entrada libre hasta completar aforo.

Famol cerrará la temporada el domingo, 30 de noviembre, en la parroquia de Santa Marina la Real poniendo el broche de oro, a partir de las 19:00 horas, con el prestigioso organista Paolo Oreni, caracterizado por su exquisito dominio técnico y su estilo explosivo.