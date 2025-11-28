Alberttinny ‘Izal’ toca en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Alberttinny, exguitarrista del grupo Izal, ofrece un concierto en el Gran Café, a las 21.30 horas, en el que también actuarán los leoneses The Bright. Alberttinny presenta en directo su nuevo proyecto en solitario bajo el título Kintsukuroi, su nueva aventura como compositor e intérprete. A la maestría de Alberttinny a los mandos de una guitarra se le suma su gran calidad de composición. Melodías intimistas y letras que calan hondo son las que podemos encontrar en su álbum Kintsukuroi, que tiene su raíz en vivencias personales y su pasión por la música. La alta calidad de las creaciones y el sonido de Alberttinny quedará patente en cada uno de los conciertos por los que pasará el artista. En el escenario estará acompañado por Alejandro Jordá a la batería y percusiones (con quien ya compartió escenario en su andadura con Izal), David T. Ginzo en guitarras y teclados y Txarlie Solano al bajo. Un concierto en los que será vital dejarse llevar a través de todos los sentidos. Las entradas cuestan 18 euros.