Antonio López: “Han sido seis años de mi vida muy interesantes e importantes en la ejecución de este trabajo en el que ha habido luces y sombras”

El creador de las nuevas puertas de bronce de la Catedral de Burgos, Antonio López, aseguró hoy en el acto de inauguración de este trabajo encargado por el Cabildo Catedralicio con motivo del VIII Centenario de la Catedral, celebrado en 2021, que “han sido seis años de mi vida muy interesantes e importantes en la ejecución de este trabajo en el que ha habido luces y sombras”.

El artista manchego reconoció que “le ha gustado verlas aquí” si bien precisó que “no están en las puertas (entrada de Santa de María) pero están dentro de la Catedral”, al tiempo que valoró “ver que tienen una espiritualidad que puede equivaler a un sentimiento religioso”. López subrayó que el objetivo era “hacerlas todo lo mejor que sabíamos”.

“Me da igual”, respondió a la pregunta de cuál es su sentimiento al no colocarse ya en el lugar para el que fueron concebidas. “Lo importante es tener una salud y que cada cual haga las cosas lo mejor que pueda. Todo cambiará mejor, lo demás no importa nada, importa la Catedral”, apostilló. Asimismo, intentó restar importancia a la polémica sobre su ubicación y aseguró que “todos los sitios son ideales y buenos” y que “no piensa” en su destino futuro. “Ahí se quedan las puertas y yo vuelvo a Madrid a continuar mi trabajo”, exclamó.

Las puertas de Antonio López se inauguraron hoy con un acto en la capilla de los Condestables de la Seo y quedarán expuestas en el Museo de la Catedral a partir mañana domingo, quedando integradas en la visita turística al templo. Desde ese día y hasta el 5 de diciembre, y desde el 9 hasta el 19 de diciembre, se ofrecerá una visita gratuita para ver las puertas y que los burgaleses y todos los visitantes del templo puedan conocer y apreciar la belleza de esta obra de arte. Después de esos días, las puertas quedarán integradas en la visita turística al templo.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta; arzobispo emérito de Burgos, Fidel Herráez; el deán-presidente del Cabildo Metropolitano, Félix José Castro; el autor de la obra, Antonio López; y el coordinador general del proyecto, Gonzalo Jiménez, presentaron unas puertas que “enriquecen” el patrimonio artístico de la Catedral.