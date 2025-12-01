El monasterio de Sandoval salva su ‘trastero de lujo’ en León

La sacristía del monasterio de Sandoval ha sido un trastero de lujo. En mayo, la Junta decidía limpiar esta estancia utilizada desde los años 80 como almacén, al que fueron a parar el mobiliario monástico y los elementos ornamentales y funcionales del templo que se salvaron tras el «saqueo» que sucedió a la desamortización.

Han hecho falta 17.000 euros para quitar el polvo y despejar de enseres una sala que llevaba sin ver una escoba desde 1996, cuando la asociación Promonumenta hizo una limpieza y distribuyó algunas obras en el interior de la iglesia, como el mobiliario del coro, que fue restaurado. Sin embargo, la sacristía seguía albergando gran cantidad de piezas, como siete retablos originalmente situados en diferentes puntos del templo, todos en avanzado estado de deterioro. Un reguero de ‘trastos’ evacuados de la estancia tras la limpieza han sido depositados provisionalmente en la iglesia.

Una sacristía monumental

Llega ahora una segunda fase cuyo objetivo es reparar las bóvedas y paramentos de la sacristía y la antesacristía. Los trabajos, con un plazo de ejecución de tres meses, han sido adjudicados, por 64.600 euros, a la empresa Cal y Forja, radicada en Huerga de Garaballes. La sacristía del monasterio fundado en el año 1167, tras la cesión a los monjes de unos terrenos en Villaverde de Sandoval donados en 1142 por Alfonso VII al conde Pedro Ponce de Minerva y a su esposa Estefanía Ramírez, surge de las reformas acometidas en el edificio entre los años 1622 y 1637.

En esas fechas, la sacristía, con acceso al claustro, pasa a ser antesacristía, mientras que lo que hoy es un trastero ocupa un espacio monumental, flanqueado por dos pequeñas salas, el archivo y la capilla. Una estancia espectacular coronada por una cúpula que se abre a una sala dividida en tres cuerpos cubiertos con bóveda y arcos fajones.

Fue tras limpiar y despejar la sacristía hace seis meses cuando fueron evidentes los estragos que la desamortización y el abandono causaron en esta estancia, al igual que en el resto del complejo monástico. La conservación de todos los elementos, dañados por humedades, depende de esta restauración financiada por la Junta, titular del monasterio, en el que ha invertido apenas dos millones de euros desde 1996.

Los trabajos consistirán en la consolidación y estabilización de bóvedas y paramentos, la apertura de un hueco cerrado con ladrillo, nuevas carpinterías y recuperación de las rejerías existentes, así como un tratamiento tanto de los elementos escultóricos como de la sillería que conforman los arcos.

Salvado de la lista roja

Hasta 2021 el monasterio de Sandoval, una joya cisterciense, estuvo en la Lista Roja, la nómina de la vergüenza que elabora la Asociación Hispania Nostra para poner en evidencia los monumentos en situación de ruina y riesgo de desaparecer. Hace tres años, la panera de Sandoval, un edificio fechado en el año de la revolución francesa (1789), que a punto estuvo de desplomarse, fue salvada in extremis. El rescate de esta construcción que ahora se utiliza para exposiciones y actividades culturales costó 675.000 euros (450.000 financiados por la Diputación, 225.000 por la Junta y 100.000 por el Ayuntamiento de Mansilla Mayor).

Ese mismo año se acometió una polémica rehabilitación en el primer claustro del monasterio, cuya fachada norte presentaba uno de los peores estados de conservación de todo el edificio. Esta intervención suscitó duras críticas porque se optó por enderezar la fachada con gatos hidráulicos —aunque dejando cierta inclinación, para que se aprecie el paso del tiempo—. Una operación que entrañaba algunos riesgos «innecesarios». El segundo claustro, que está completamente derruido, ha quedado como «ruina romántica», dadas sus descomunales dimensiones.