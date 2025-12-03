Una olímpica en el Auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acoge Manuela, el vuelo infinito, a las 20.30 horas, una obra sobre la historia de Manuela Vos, medallista paralímpica de ciclismo. Un montaje que mezcla lo poético con lo documental, para relatar cómo fue su accidente en 2021 mientas escalaba en las Agujas de Tajahierro, en los Picos de Europa y las consecuencias que tuvo después. Un grave accidente que la condenó a estar en una silla de ruedas permanente. Manuela se enfrentó a este hecho con valentía, convirtiéndose tres años después en campeona del mundo de Handbike del deporte paralímpico español.

Ahora Manuela se sube al escenario con su silla de ruedas para hacer reflexionar al espectador sobre la mirada de la sociedad al colectivo de las personas con discapacidad en particular y a los que son distintos en general. Una obra producida por In-constantes Teatro, que cuenta con la dramaturgia y la puesta en escena de Emilio Valle y la interpretación de Manuela Vos, Jorge Muñoz, Elena de Lucas, Luna Mayo y Montse Muñoz. Las entradas para la función cuestan diez euros.