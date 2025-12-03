Adiós al profesor Avello, figura clave en rescatar el castro judío de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León lamenta el fallecimiento del profesor José Luis Avello, figura clave en la excavación del Castro de los Judíos. Asturiano de nacimiento, Avello inició sus más de cuatro décadas de docencia en el Colegio Universitario de León, origen de la actual Universidad, y su contribución fue esencial en la consolidación de los estudios de arqueología y patrimonio. Las campañas de excavación que impulsó en el yacimiento de Puente Castro fueron origen de investigaciones referente a nivel nacional. Fue maestro de varias generaciones de historiadores y arqueólogos.

Su vida académica fue un ejemplo de rigor, compromiso y vocación, capaz de despertar la curiosidad científica y el pensamiento crítico en quienes tuvieron la fortuna de aprender a su lado. Hoy su pérdida, según recuerdan sus compañeros, deja un vacío difícil de llenar en la comunidad universitaria de León, tanto por su extraordinaria labor académica como por su calidad humana. El profesor Avello fue un investigador incansable, reconocido por su rigurosa contribución al estudio de la arqueología medieval, el patrimonio artístico leonés, la arquitectura militar y la historia y arte judío en España, cuyo impacto fue decisivo para la comprensión del pasado leonés y la proyección social de la propia Universidad.

Más allá de las publicaciones, los proyectos y las excavaciones, Avello fue un maestro en el sentido más pleno durante cuatro décadas.