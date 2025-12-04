La gárgola que salvó San Marcos

El desplome de una gárgola salvó el edificio de San Marcos. Un contratiempo que resultó providencial. Fue el desprendimiento de esta pieza la que «delató» la situación crítica del monumento leonés. En un mes deberían concluir las obras en la fachada de la iglesia, que quedó fuera de la rehabilitación del parador, en la que se remodeló el resto del frontal de la joya del Plateresco.

La gárgola que se desprendió en realidad era una réplica colocada en 1995, pero permitió desenmascarar la nefasta restauración acometida aquel año en San Marcos, según los análisis efectuados y sufragados por American Express a través de su programa World Monuments Fund para restauración de monumentos históricos en todo el mundo, que determinaron que la capa de resina y barniz aplicada entonces por una empresa madrileña —por la que el Ministerio de Cultura pagó 1,2 millones de euros—, fue completamente dañina. Hasta el punto de que la piedra prácticamente se estaba deshaciendo.

La restauración emprendida en 2017 fue una auténtica labor de artesanía manual para limpiar cada uno de los segmentos de piedra. El mal estado de algunos elementos ornamentales, que estaban cuarteados o tambaleantes y que corrían riesgo de desprenderse, obligó a retirarlos de la fachada en una primera prospección.

La compleja rehabilitación llevada a cabo hace ocho años dejó relegada la iglesia. Finalmente, el año pasado le llegó el rescate. Una gigantesca lona cubre desde entonces la portada. Si se cumplen los plazos, los trabajos,, presupuestados en millón y medio de euros, deberían concluir el mes que viene. Una intervención que incluye también la restauración del coro, una joya desconocida. La iglesia del convento se empezó a construir en el año 1515, en sustitución de un primitivo templo medieval de la Orden de Caballería de Santiago. La iglesia, de características tardogóticas, es de planta longitudinal cruciforme, con cabecera en forma semihexagonal. Tiene una sola nave con cinco capillas a cada lado, comunicadas entre sí.

Una obra maestra desconocida

El coro situado sobre la tribuna, es una auténtica obra maestra del siglo XVI, en la que trabajaron artistas de la talla de Juan de Juni, Juan de Angers y Guillermo Doncel. Fue un encargo de la Orden de Santiago para sus canónigos. La sillería fue terminada en 1542, según consta en una inscripción del coro bajo. Hay 41 sitiales, con sus misericordias, y 49 tableros con relieves de cuerpo entero. En el coro alto están representados los apóstoles y los padres de la Iglesia, mientras la sillería del piso inferior está decorada con armaduras en el medallón. Esta magna obra en madera de nogal tardó en ejecutarse cinco años.

Las obras de conservación de la fachada principal, la torre, la sillería del coro y la reparación del suelo del claustro, las está llevando a cabo la empresa Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso (Rearasa), radicada en Zamora. Los trabajos incluirán además la iluminación monumental del exterior y la restauración del retablo. La iglesia de San Marcos no luce su retablo original, sino uno del siglo XVIII. Del primitivo no se sabe cuál fue su destino; únicamente, que fue llevado a Extremadura, cuando el convento fue trasladado temporalmente allí entre 1566 y 1602.