Juan Carlos I, en sus memorias: “Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete”

El libro de memorias del rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, titulado 'Reconciliación', llega este miércoles a las librerías en español, casi un mes después de su publicación en Francia, una obra en la que repasa su vida desde su nacimiento en el exilio en Roma el 5 de enero de 1938.

Unas memorias narradas en primera persona que publica la editorial Planeta y cuyo contenido llenó ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radios y televisiones españolas, después de que el pasado 5 de noviembre saliera la edición en francés.

En este libro, Juan Carlos I, a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi, reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria.

El antiguo jefe del Estado ha sido considerado uno de los artífices de la transición de la dictadura a la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975), que lo nombró su sucesor.

Pero después de décadas de popularidad, en 2020 salió de España y se instaló en Abu Dabi, tras el escándalo al conocerse la relación que había mantenido con Corinna Larsen y además, que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, aunque la Fiscalía archivó las investigaciones por haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

El libro está dedicado a su familia (menos a la reina Letizia) y a todos los que le acompañaron en la transición democrática; en la introducción explica la decisión de escribir sus memorias, porque siente que le han "robado" su historia.

Y, aunque dice que ha cometido "errores" y que no es "un santo", defiende su legado a un país al llegó con solo 10 años (vivía con su familia en Portugal, donde estaban exiliados) para ser tutelado por Franco, por el que no oculta su simpatía.

Reconoce "desvíos sentimentales", de los que apenas da detalles, pero asegura que "la mayor parte" de las "relaciones extraconyugales" que se le atribuyen son "totalmente ficticias". Y sin citar a Corinna Larsen, el anterior jefe del Estado asegura que "una relación particular" fue "hábilmente instrumentalizada", lo que tuvo "duras consecuencias para (su) reinado".

A raíz de la publicación de estas memorias en Francia, Juan Carlos I concedió varias entrevistas a periódicos franceses y a la televisión France 3, en la que reconoció que cometió "errores", pero dijo que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos", aunque si pudiese volver atrás, tendría más cuidado.