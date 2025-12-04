Mañueco anuncia 11 millones de euros para la restauración integral del pórtico occidental y las vidrieras de la Catedral de León

El presidente de la Junta visita la Catedral de León para firmar un convenio con el Cabildo.ÁNGELOPEZ

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, firmaron hoy el protocolo de colaboración que contempla el impulso de la conservación y restauración de la catedral, con una intervención en el pórtico occidental y en las vidrieras para la que el jefe del Ejecutivo autonómico anunció una inversión conjunta de once millones.

El Cabildo de la Pulcha Leonina y la Administración autonómica sellaron así un acuerdo que busca “que luzca con todo su esplendor”, en palabras del presidente, “el primer monumento nacional que ocupa lugar preferente en los bienes de máxima categoría de Castilla y León”.

“Es una joya inigualable y todos debemos asumir la responsabilidad de mantenerla viva y hermosa. Lo hemos hecho durante décadas y queremos volver a apostar por la colaboración con el Cabildo con fórmulas que permitan preservar el patrimonio cultural”, añadió. También recordó que el tempo es un foco de atracción importante de visitantes y “un valioso instrumento de desarrollo económico” para la ciudad y el Camino de Santiago.

Luis Ángel de las Heras recalcó la importancia de intervenir para salvaguardar el conjunto escultórico de la fachada principal, “que es único por su contenido doctrinal y por su belleza” y se mostró satisfecho de ser “testigo y parte de este acto que marcará un hito histórico en las acciones restauradoras y conservadoras”. “Soy consciente de los riesgos y de la repercusión de las intervencione, pero lo pasos a dar parten de base sólida y científica”, manifestó antes de agradecer el interés institucional por el primer templo leonés.

En protocolo suscrito contempla una intervención prioritaria en las vidrieras de los cruceros, así como en la fábrica de piedra y en la instalación de sistemas de protección frente a la intemperie. Se trata de una actuación de gran complejidad que contará con un presupuesto total de 5,5 millones de los que hoy se aprobó una primera partida de dos en Consejo de Gobierno.

Mañueco recordó la singularidad del conjunto vidriado de la catedral de León, único en el mundo y el mayor de España, con 737 vidrieras que ocupan más de 1.800 metros cuadrados de superficie. “Se busca recuperar el esplendor y que sea también orgullo de futuras generaciones”, apuntó. También se refirió al avance de los trabajos en el pórtico occidental, afectados por las condiciones climáticas y ambientales.

Esta intervención, dotada igualmente con 5,5 millones tendrá una duración prevista de entre cuatro y ocho años e incluye la realización de réplicas de las 23 esculturas exentas y de cuatro bloques de los pilares, con piedra del Algarve portugués, para proceder a la musealización y preservación de las piezas originales.

La actuación combina tecnologías innovadoras de medición y fabricación robótica con técnicas y materiales tradicionales para garantizar la máxima fidelidad respecto al conjunto original.