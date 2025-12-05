Monoloco Fest León 2026: fechas oficiales para la décima edición del festival

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Monoloco Fest ha anunciado oficialmente las fechas de su próxima edición, que promete ser la más especial hasta la fecha. El festival se celebrará en la ciudad de León durante los días 12 y 13 de junio de 2026, marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

Cartel promocional de la décima edición del festival.MONOLOCO

Un hito de crecimiento y conexión

La edición de 2026 será especialmente relevante, ya que el festival alcanzará su décima edición en la capital leonesa. Este hito subraya no solo su crecimiento y consolidación en el panorama musical español, sino también la profunda conexión establecida con el público local y nacional a lo largo de los años.

Con diez ediciones celebradas en León, el Monoloco Fest se ha convertido en uno de los eventos musicales más identificables y vibrantes de la región. Se distingue por su estilo propio, su ambiente energético y su capacidad para atraer tanto a artistas emergentes como a grandes nombres del panorama musical.

Programación de aniversario y primeras novedades

Para conmemorar esta cifra redonda, la organización promete un cartel por todo lo alto, con una programación más ambiciosa que nunca y varias sorpresas diseñadas para celebrar el aniversario.

Los detalles de esta celebración se irán desvelando en las próximas semanas. En los próximos días se esperan los anuncios de:

La salida de los abonos a la venta.

Los primeros artistas confirmados.

Información sobre los espacios del recinto y más sorpresas.

El Monoloco Fest 2026 se presenta como una cita ineludible para los amantes de la música, consolidando a León como un referente en el circuito de festivales.