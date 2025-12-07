Reivindicando a Arroyo, al que León negó su obra

La generosidad de Marga Carnero, al frente de Ármaga (Alfonso V, 6) hace que proponga una visita para hablar de Eduardo Arroyo, cuya exposición debería ser obligatoria, y la charla sea un viaje artístico en el que todos terminamos en la plaza de Puerta Castillo. Al menos, algunos. No comenzó el encuentro con el consabido dilema de para qué sirve el arte, pero quedó contestado a las primeras de cambio. Porque hablar de Eduardo Arroyo llevó también a hacerlo sobre su intervención frustrada, porque es inacabada, en la popular plaza sede del archivo histórico, donde se le encargó un conjunto escultórico y el artista respondió con una propuesta que hubiera colocado a Puerta Castillo en la historia del arte. Explicaron allí mismo Luis García, director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, y José Sevillano, un maestro grabador de prestigio internacional, en un toma y daca en el que quedó clara la dejadez con el papel del arte en la vida urbana e incluso los desmanes del desarrollo urbanístico, que criticó García desde el modelo en sí en León, catastrófico, al igual que la ausencia del cumplimiento de la ley en cuanto a la incorporación de esculturas urbanas en ese desarrollo. Y entre medias, Eduardo Arroyo, lacianiego, vivo en las paredes e instalaciones de Ármaga, interpelando a los presentes, entre ellos Isabel Azcárate, mujer del genial creador. Venía a cuento lo del artista en la plaza de Puerta Castillo porque fue un desplante leonés a Arroyo que le dio uno de los mayores disgustos de su carrera, en donde los políticos de turno no estuvieron a la altura y, según José Sevillano, «sorprendentemente, surgieron voces en contra desde la cultura de León. Por ejemplo, Luis Grau», señaló. De igual manera, Luis García achacó la cadena de despropósitos a León desde dentro, y no las fuerzas externas a las que siempre se les echa culpa de los males locales. De hecho, también hay la versión de que desde Patrimonio se pusieron todas las pegas posibles y, volvió Sevillano a señalar que «la anterior directora del Archivo llegó a decir que tenía pesadillas y soñaba con las moscas...».

Igualmente, Sevillano, posiblemente uno de los artistas leoneses con más sentido de la conciencia ciudadana, resume a grandes rasgos el rechazo surgido en León hacia la obra de Arroyo desde las esferas culturales: «Sí, fue muy polémico, duró diez u once años. Muchas asociaciones «defensoras del patrimonio», la directora del archivo Carmen, la comisión de patrimonio al final dio paso pero tuvieron todo tipo de presiones. Luis Grau estuvo en el asunto, Begoña Gonzalo estuvo muy involucrada. La delegada de cultura Amelia Biaín también anduvo en el asunto. Hacia el año 91 estaba Cecilio Vallejo de concejal que junto a Mario Amilivia fueron los promotores. Fue un terrible episodio en el que Arroyo quedó muy perjudicado finalmente y que nos persigue cada vez que pasamos por allí», remarca.

También se cumplió el propósito inicial, que era presentar el catálogo con motivo de la exposición actual de Eduardo Arroyo. Contiene textos de Isabel de Azcárate (viuda del artista y exdirectora de la Galería Malborough en Madrid), Marga Carnero (directora de Ármaga) y Fran Santa Cruz y María Pérez Fernández (Equipo Ármaga). Y fue así un encuentro cercano donde se conversó sobre la trayectoria artística de Eduardo Arroyo y el proceso y selección de obra para la exposición. En la tertulia, además de los citados participó Camino Brasa, directora editorial en La Fábrica.

La exposición individual de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937–2018) supone el regreso del artista de raíces lacianiegas, después de veinticinco años a la Galería Ármaga en una muestra que reúne algunas de las obras más icónicas y representativas de su trayectoria. Indican desde Ármaga que como es sabido, Arroyo es un referente de la pintura española de la segunda mitad de siglo XX. El arte, para él, fue biografía, memoria y figuración; también designio. Con ironía, espíritu crítico y una acidez inconfundible construyó su propia figuración narrativa, por lo que se trata de una excelente ocasión de redescubrir a uno de los grandes nombres de nuestro arte contemporáneo. Escribe en el catálogo Isabel de Azcárate que «llevar el legado de Eduardo Arroyo es una responsabilidad inmensa y mi mayor deseo es que su obra siga exponiéndose, estudiándose, respirando con nuevas miradas». En Ármaga, las hay.