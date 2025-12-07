El monoloco cumple 10 años el año que viene

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Monoloco Fest anuncia oficialmente las fechas de su próxima edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio en la ciudad de León. La edición de este año será especialmente relevante, ya que el festival alcanzará su décima edición en la capital leonesa. Para conmemorar esta cifra redonda, la organización promete un cartel por todo lo alto, con una programación más ambiciosa que nunca y varias sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.