Por dentro, la gran tienda de cultura moderna, underground, arte, música... Pero Elektra, con Alicia al frente, no se detiene sólo en esa misión. Si sus fiestas de aniversario ya son cita obligatoria como encuentro musical en El Gran Café con pinchadas incluidas, el escaparate de Elektra es un dulce cultural ante el que sucumbe la afición y que en estas Navidades, tiempo de regalos, es una opción segura y un acierto incluso dejándose asesorar si hace falta. Todo esto, por si fuera poco, lo demuestra el mimo que ponen ahora renovando por fuera la imagen de la tienda. Y ahí: Alicia Elektra y sus Obreros Especializados.