Broche de oro al festival de música MonteLeón

A las12.00 horas y no por la tarde como los anteriores días es el pequeño cambio de ritmo que ofrece el Festival Internacional de Música de Cámara MonteLeón, que organiza la Fundación MonteLeón y tiene a Carmen Mayo como directora artística de unos conciertos en el Auditorio que han fascinado al público. El broche de oro llega de la mano de un concierto extraordinario que protagonizan Steven Isserlis, violonchelo, y Connie Shih, piano. Lo dicho, a las 12.00 horas, momento perfecto para que la música clásica de cámara se cuele en las rendijas sensibles de los aficionados. Han sido cinco citas en las que la calidad ha sido la nota dominante al igual que el buen gusto del público, que sabe valorar el carácter único de estos conciertos que organiza Monteleón y que demuestran su compromiso con la cultura, que se traduce en acciones de este tipo al igual que, en otro orden de cosas, en la firma de un convenio con la Junta de Castilla y León que beneficiará a los conservatorios y sus estudiantes.

En cuanto a los protagonistas de hoy, el violonchelista británico Steven Isserlis, nombrado Commander of the British Empire (CBE), desarrolla una destacada carrera internacional como solista, músico de cámara, escritor, profesor y presentador. Reconocido por su versatilidad, interpreta repertorio desde el Barroco hasta la actualidad y colabora con las principales orquestas del mundo. Ha estrenado obras de Sir John Tavener, Thomas Adès, György Kurtág, Heinz Holliger, Jörg Widmann, Olli Mustonen, Mikhail Pletnev y otros.

En cuanto a la pianista canadiense Connie Shih, nacida en Vancouver, debutó a los nueve años con la Seattle Symphony Orchestra interpretando a Mendelssohn. En 1993 recibió el Premio Sylva Gelber. Ha actuado como solista y en recitales en América, Europa y Asia, y ha colaborado en importantes festivales como Verbier, Lucerna, Kronberg, Bath y Aldeburgh.

Respecto al acuerdo, la Fundación MonteLeón, a través de un convenio con la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha las Becas a la Excelencia Fundación MonteLeón, con las que se pretende premiar a los mejores estudiantes de los tres conservatorios de música que funcionan en la provincia en León, Astorga y Ponferrada. El anuncio se realizó a cada conservatorio, en el marco de las celebraciones de la festividad de Santa Cecilia, en torno a los conciertos que programó cada centro para celebrar la patrona. Con esta iniciativa, la Fundación MonteLeón reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la promoción del talento, con el objetivo de ofrecer oportunidades reales a quienes demuestran vocación y excelencia. Las ‘Becas a la Excelencia Fundación MonteLeón’, dotadas con 2.000 euros, están dirigidas a estudiantes de sexto curso que deseen continuar su formación tras finalizar los estudios. El objetivo es apoyar a jóvenes que han demostrado un desempeño sobresaliente y acompañarlos en la proyección.