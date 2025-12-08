El instiuto Concha Casado une León con Bragança

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado une León con Bragança a través de la exposición Máscaras. Símbolos de Identidad. Se trata de una muestra concebida y desarrollada desde León, cuya primera parada fue el Museo de los Pueblos Leoneses, y que, emprende este nuevo viaje hacia tierras portuguesas para abrirse al mundo desde el Centro Cultural Municipal Adriano Moreira de Bragança.

«Para León, este viaje no es solo un desplazamiento expositivo: es un gesto simbólico. Es la demostración de que nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra capacidad de investigación pueden cruzar fronteras y dialogar con otros pueblos que comparten raíces profundas con nosotros», señalan los organizadores de la misma.

De esta manera, señalan que la provincia de León mantiene, desde hace siglos, un lazo histórico y ritual con Trás-os-Montes. Las mascaradas de invierno —esas fiestas que llenan de misterio, humor y memoria nuestras montañas y valles— encuentran en Portugal un espejo hermano. El hecho de que esta exposición nazca aquí y sea acogida allí es un homenaje silencioso a una herencia compartida que sigue viva gracias a nuestras comunidades rurales, a nuestros investigadores, a nuestras familias y a quienes cada año mantienen encendidos los rituales que dan sentido al invierno.

Máscaras. Símbolos de Identidad no es solo una muestra etnográfica: es una invitación a mirarnos en el otro. A descubrir que, detrás de las máscaras, lo que se mantiene intacto es el ser humano: su necesidad de celebrar, de protegerse, de reinventarse y de mantener unida a la comunidad.

Desde las expresiones prehistóricas hasta los rituales actuales de León, Zamora, Galicia, EEUU, México o Perú, la exposición nos recuerda que las máscaras han sido siempre un lenguaje universal. Un lenguaje que nace en los pueblos con una fuerza que atraviesa continentes.

La exposición es una oportunidad para mostrar a Europa la vitalidad de las mascaradas y el compromiso del Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado con la preservación y difusión del patrimonio inmaterial. La exposición ha sido posible gracias al respaldo de la Cámara Municipal de Bragança, la Fundación Caja Rural y al compromiso de entidades como la UNED-provincia de León a través de la Cátedra de territorios sostenibles y desarrollo local, la Universidad de Washington, la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura, la Universidad Estatal de California, la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León, la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, la Academia de la Máscara Ibérica, así como de numerosas asociaciones y artesanos mascareros de León, Galicia, Zamora, Portugal, Perú y México.