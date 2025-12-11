Morfeo llega al Auditorio con el humor burlesco de Quevedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Morfeo desembarca hoy en el Auditorio Ciudad de León con la obra teatral Polvo serán, más polvo enamorado, una comedia burlesca que muestra la faceta más carnal, fúnebre y amorosa del repertorio de Quevedo. Una selección de su teatro breve, letrillas, bailes y sonetos, que ofrece su sardónica visión sobre la fragilidad de la vida y rinde homenaje al mayor poeta del Siglo de Oro español. La obra es también un tributo a aquellas compañías ambulantes de la época, germen y herencia del oficio teatral actual.

La puesta en escena cuenta con la dramatización y dirección de Francisco Negro y la interpretación de Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago. Morfeo ofrece dos funciones: a las 11.00 horas y con un precio de 4 euros, para el público escolar; y a las 20.30 horas, para todo el público, con localidades a 10 euros.

Las comedias burlescas en el Siglo de Oro eran piezas de jocosidad disparatada que se representaban por Carnaval, formando parte de fiestas cortesanas. Muestran sobre el tablado un «mundo al revés», donde todo queda grotescamente parodiado, degradado, constituyendo un verdadero Carnaval en escena. Una de las primeras que tenemos noticia fue coescrita por Quevedo y representada para Felipe IV. Polvo serán, más polvo enamorado nace a la sombra de esas comedias, tramada con repertorio de Quevedo, de sus entremeses, letrillas, bailes y sonetos. El teatro que ha perdurado de Quevedo es escaso, aunque fue un referente de la escena de la época con sus piezas breves. Los entremeses y bailes que se representan en esta puesta en escena tienen la primicia de ser transcritos de originales de la época, y llevados a escena profesionalmente y en su versión primigenia, por primera vez desde el siglo XVII.

Esta propuesta muestra su visión existencial, para ofrecer el sentir de su inmensa cosmogonía poética sobre la fragilidad de la vida, y es homenaje al poeta mayor que vieron los tiempos áureos en España.