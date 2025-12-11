Irmandade de León y Núñez

León es parte de la irmandade das estrelas». Y si lo dice él no hay más remedio que creerle. Porque Carlos Núñez ha traspasado lo meramente artístico para convertirse en un embajador cultural de ida y vuelta. Es habitual verle por estas fechas actuando en León pero no es que recorra todos los escenarios en gira navideña sino que elige los que más le inspiran y esta provincia es una de ellas en diferentes escenarios. «Seguimos celebrando los 30 años de A irmandade das estrelas y es en realidad una celebración de lo analógico», explica. Queda claro que este sábado en el Auditorio, el músico gallego volverá a dejar para la historia una experiencia musical irrepetible que él define de la manera más simple: «Unos cuantos músicos tocando juntos. No estoy en contra de los digital pero tengo claro que la emoción es más importante que la perfección», remarca.

A Irmandade das Estrelas (BMG Ariola, 1996), Os amores libres (BMG Ariola, 1999) Mayo Longo (BMG Ariola, 2000) o Todos os mundos (BMG Ariola, 2002). Son sólo esos primeros discos en los que Carlos Núñez ya apuntaba a creador y músico fundamental de lo celta, el folclore y la música popular. Un Chieftains, también, que eso es ya un lujo musical para España. «Hay que buscar esa excelencia que dices y que sea un experiencia acústica y en León siempre hay esa magia», garantiza.

La organización ha liberado un cupo de últimas localidades con un precio especial desde 16,5 euros para la actuación, que además de celebrar los 30 años del disco que «cambió para siempre la historia de la música celta» en España, se convertirá en un punto de encuentro entre este género y la tradición leonesa, fiel a la filosofía del artista de que la música «no tiene fronteras». Como ya es habitual en sus visitas, se subirán al escenario jóvenes invitados de la tradición musical leonesa, demostrando los «profundos lazos» que unen la música de León con el mundo celta, según ha informado a Europa Press en un comunicado Keltia Produccións. Además, en esta ocasión el espectáculo tendrá un momento «muy emotivo» y exclusivo para la ciudad: se realizará un pequeño homenaje a la tradición de los ramos leoneses de Navidad. Núñez quiere poner así en valor esta «joya» del patrimonio etnográfico leonés, integrando su «sonoridad y belleza» en el repertorio de A Irmandade.

El concierto se plantea como un viaje en el tiempo. Sobre las tablas convivirán músicos veteranos, que acompañaron al gaitero en la grabación original hace tres décadas, con jóvenes talentos que ni siquiera habían nacido cuando el disco vio la luz. El espectáculo recuperará la esencia acústica, la madera y la piel, «lejos de artificios» para buscar la «emoción pura» de las melodías que forman parte de la banda sonora colectiva. «León guarda tesoros musicales increíbles. Venir aquí y no invitar a su gente ni celebrar sus tradiciones, como los ramos, sería imperdonable", dice Núñez.