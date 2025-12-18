Carlos Balacera: "Sin padrinos ni concesiones" en El Gran Café

"Nuevo disco, nueva banda (Los Cañones Recortados) sonando como una apisonadora. Nueva gira 25/26. Rock'n'Roll sin etiquetas, sin concesiones... ¡y sin padrinos!". Dice y asegura antes que poco que añadir. Como si no fuera una abundante declaración de principios e intenciones en palabras de Carlos Balacera, que toca este viernes en El Gran Café en un concierto un tanto habitual por estas fechas de Navidad aunque puede que la cita no sea muy navideña sino rocanrolera. Lo que se oirá pertenece a la nueva etapa de Balacera, que no ha perdido contacto con lo anterior pero que ha cogido un brío que ni él mismo se esperaba. Le dicen algunos seguidores que incluso las nuevas canciones están cargadas de inspiración. Y luego la banda de la que se ha rodeado, que ofrece alta calidad en todos los sentidos. 10 euros, anticipada; 16, en taquilla y horario de apertura 20.30 horas más el valor añadido de Perro Futuro como compañeros de cartel aventuran una gran noche.