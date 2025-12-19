La Fundación Cerezales abre sus 'Sonidos de Invierno'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) inaugura el ciclo Sonidos de Invierno con la pianista y matemática catalana Laura Farré Rozada mañana 20 de diciembre a las 19.00 horas en el auditorio de FCAYC. Presenta su tercer proyecto discográfico Araspel (2025), una propuesta para redescubrir el patrimonio musical armenio y divulgar la riqueza cultural de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que a lo largo de los siglos ha conectado Oriente con Occidente. Por este motivo, el programa es un diálogo constante entre compositores/as armenios y autores de países como Bulgaria (Nenov), Francia (Debussy), Rusia (Stanchinsky) y Estados Unidos (Ben-Amots).

El hilo conductor del concierto es la obra del compositor y musicólogo armenio Komitas, quien dedicó gran parte de su vida a recopilar la música folklórica de su país. El repertorio también incluye la música de la compositora y pianista Gayane Chebotarian, íntima amiga y colaboradora de Aram Khachaturian, y de la compositora contemporánea Tatev Amiryan.

Laura Farré está considerada como una de las intérpretes más valoradas de su generación, con numerosos premios como el American Classical Young Musician Award 2022 en Washington D.C. (EE. UU.) y la mención honorífica del Premi Creu Casas 2025 (Institut d'Estudis Catalans).

A su tercer trabajo en solitario Araspel (2025) se suma Nimbus (2021), su segundo álbum galardonado con 12 premios en EE UU (Los Ángeles, San Diego, Nueva York), Grecia y España, incluyendo el Premi Talent Cambra 2021; también fue nominado a Mejor Álbum de Música Clásica y Contemporánea en los Premis Enderrock 2022. The French Reverie (2018), su primer proyecto fue definido como «un modelo para los jóvenes artistas que debutan en sus discos».

El 27 de diciembre a las 19.00 horas el dúo madrileño Fasla-Prolat, formado por Sofía Fasla Prolat, violín y Kiril Fasla Prolat, violonchelo ofrecerán en la iglesia de Barrio de Nuestra Señora el segundo concierto del ciclo, el programa Íntima, inspirado en la obra homónima de Jurgis Juozapaitis que explora el recogimiento e invita a la reflexión. Comienza con las Ocho Piezas de Glière, de tono lírico y nostálgico, y continúa con el dúo de Martinu, lleno de energía rítmica. Incluye Dos Haikus de Guix, una obra minimalista y aparentemente efímera, y una transcripción de una sonata de Scarlatti, proyecto del dúo auspiciado por MusaE. Concluye con Castillo Interior de Vasks, viaje espiritual inspirado en Las Moradas de Santa Teresa, que invita a la introspección del oyente. Los hermanos mellizos Sofía y Kiril, integrantes de Fasla-Prolat se formaron en la Escuela Superior de Música de Friburgo, la Academia de Música de Basilea y la Universidad Anton Bruckner de Linz.