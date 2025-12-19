San Isidoro de León conmemorará el 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I en 2026

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Museo de San Isidoro de León desarrollará durante todo el próximo año un amplio programa de actividades culturales, divulgativas y educativas con motivo del 900 aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, con el objetivo de poner en valor la figura de la primera mujer que ostentó el título de reina por derecho propio en Europa.

El año se inaugurará el 2 de enero a las 11.30 horas con un acto en el Panteón Real en honor a la reina Urraca I, en el que participará la Coral Isidoriana y se colocará una corona de laurel en su tumba. El acto se podrá seguir de forma libre y gratuita en directo desde el claustro con una pantalla gigante. Posteriormente, ya en el claustro, tendrá lugar un breve concierto de campanas que terminará con el canto del himno de León.

La conmemoración del 900 aniversario de Urraca I contará también con la exposición temporal ‘Urraca, reina con Reino’, que se inaugurará en el mes de febrero y mostrará a la reina en todas sus facetas, como mujer medieval, como estratega política y como la primera reina por derecho propio en Occidente.

A lo largo del año también se llevará a cabo un ciclo de conferencias, que comenzarán el 19 de febrero con ‘Urraca, la temeraria’, con la periodista y escritora, Isabel San Sebastián y continuarán el 19 de marzo con ‘Los amores prohibidos de la reina Urraca I’, de la profesora de Historia Medieval de la Universidad de León, Margarita Torres y el 30 de abril con ‘La sucesión femenina en los reinos de León y Pamplona’, con la catedrática de Historia Medieval en la UNED, Ana María Echevarría,

El 28 de mayo será el turno de ‘Doña Urraca I y don Alfonso el Batallador, un matrimonio infeliz y su repercusión política’, a cargo de la doctora en Historia del Arte y ex directora del departamento de antigüedades medievales del Museo Arqueológico Nacional, Ángela Franco Mata, el 18 de junio con ‘Urraca y el monacato en el Reino de León’, por el sacerdote y doctor en Historia, Teología y Filosofía, Juan Antonio Testón, y el 24 de septiembre con ‘La construcción de un linaje regio en San Isidoro de León: Urraca reina entre cuatro generaciones benefactoras’, de la investigadora del CSIC, Therèse Martin.

El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, Felix Martínez Llorente, pronunciará el 29 de octubre ‘Los matrimonios de la reina Urraca (1109-1126): acerca de un proyecto fallido de unión política entre León y Aragón’, mientras que la profesora de técnicas historiográficas de la Universidad de Valladolid, Irene Ruíz Albi, pronunciará ‘Escribir para reinar: los documentos de Urraca I’.

El ciclo de conferencias se cerrará el 17 de diciembre con la ponencia ‘El legado de la reina Urraca I en la historia’, impartida por la doctora en Historia del Arte, graduada en Geografía e Historia y licenciada en Derecho, Raquel Jaén González.

Otras actividades

El 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I también contará con la visita especial al Museo de San Isidoro titulada ‘Poder femenino en el Reino de León’, que se desarrollará los viernes y sábados, en invierno a las 17.30 y en verano a las 18.30 horas, y los domingos a las 10 horas, y que permitirá visitarlo de forma guiada teniendo con el Infantado de León y el papel de las distintas reinas e infantas ligadas a San Isidoro como hilo conductor.

Para celebrar la efeméride también se ha elaborado un sello y un matasellos conmemorativo de Urraca I en colaboración con el Grupo Filatélico Leonés, que se efectuará el día 8 de marzo, día del aniversario de la muerte de la reina.

El Museo de San Isidoro también organizará durante el año varias salidas para recorrer los espacios vinculados con la vida de la reina, así como las visitas teatralizadas infantiles ‘La niña destinada al trono’, que permitirá a los niños recorrer el Museo en compañía de la pequeña Urraca y su padre Alfonso VI, que les adentrarán en la vida del Palacio. Se celebrarán a las 10 horas de los sábados con un precio de cinco euros.

El público infantil también podrá participar en los diferentes talleres didácticos que se llevarán a cabo en los periodos de vacaciones escolares, entre los que se encontrarán uno de escritura con letra carolina y otro de indumentaria femenina medieval.

Finalmente, La8 León Televisión participará de manera activa en esta efeméride. Así, en el marco de esta conmemoración, el 8 de marzo, fecha del fallecimiento de la Reina, estrenará el quinto capítulo de la miniserie “Reino, la historia de León”, titulado ‘Sea tu voluntad’, aunque será en el sexto y último capítulo de la serie donde la vida y el reinado de Urraca cobren pleno protagonismo.