La Junta potencia la formación ciudadana en nuevas tecnologías con la campaña ‘#12HorasDigitales’

La Junta de Castilla y León pretende potenciar la formación y capacitación en nuevas tecnologías de la ciudadanía de la Comunidad mediante Biblio CyLDigital, la plataforma gratuita que ofrece miles de recursos para el aprendizaje continuo en competencias digitales, desde ebooks y audiolibros, hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas, para lo que anunció la puesta en marcha de la campaña ‘#12HorasDigitales’.

Durante diciembre de 2025 y a lo largo de todo 2026, la plataforma orientará su oferta hacia la adquisición de habilidades y competencias digitales, mediante una selección de títulos clave sobre Inteligencia Artificial, ofimática, creación de contenidos digitales, ciberseguridad y otros ámbitos esenciales para el desarrollo personal y profesional en un entorno digitalizado. La iniciativa se presenta bajo el lema 'Comienza el año mejorando tus habilidades y competencias digitales', con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos prácticos y de calidad.

En paralelo, la Junta pone en marcha el sorteo ‘#12HorasDigitales’, destinado a incentivar la participación de los usuarios de la plataforma. Podrán participar todas las personas registradas en Biblio CyLDigital que acrediten al menos 12 horas de dedicación a cualquier contenido disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Ese tiempo podrá distribuirse libremente entre ebooks, audiolibros, cursos, vídeos, podcasts o revistas. Una vez alcanzadas las 12 horas, la participación será automática. Entre todos los usuarios que cumplan este requisito se elegirán tres ganadores. Los premios del sorteo serán, por orden, una tablet, un smartwatch y un smartphone.

“Con iniciativas como ‘#12HorasDigitales’, la Junta reafirma su compromiso con una formación accesible, gratuita y de calidad, que contribuya a la transformación digital y al desarrollo de nuevas competencias en Castilla y León”, manifestó la entidad autonómica en un comunicado recogido por Ical.