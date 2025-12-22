La Sinfónica Ciudad de León brinda la mejor banda sonora navideña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso» volvió a convertirse este fin de semana en una auténtica celebración colectiva, reafirmando su condición de uno de los acontecimientos culturales más queridos y esperados por el público leonés. El Auditorio de León vivió dos funciones inolvidables, repletas de emoción, excelencia musical y un entusiasmo contagioso que llenó cada rincón de la sala.

Desde los primeros compases, la orquesta dejó patente su extraordinario nivel musical. La interpretación de los valses y polkas de la familia Strauss desbordó elegancia, precisión y vitalidad, con un sonido compacto, luminoso y lleno de matices. Cada sección brilló con personalidad propia, evidenciando el altísimo nivel de sus músicos y la compenetración lograda tras años de trabajo conjunto.

Al frente de la formación, el maestro Dorel Murgu volvió a demostrar por qué es una figura clave en el éxito de la Odón Alonso. Su dirección, tan rigurosa como cercana, supo extraer lo mejor de la orquesta y conectar de manera directa con el público. Con gestos precisos, sensibilidad musical y un carisma natural, Murgu convirtió el concierto en una experiencia viva, dinámica y profundamente festiva. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, fue recibido con auténtico entusiasmo. Obras emblemáticas como El Danubio Azul, Cuentos de los bosques de Viena o Pizzicato Polka arrancaron prolongados aplausos, mientras que piezas como Sleigh Ride de Leroy Anderson o la Marcha del Cascanueces añadieron un inconfundible aroma navideño a la velada.

El broche final, con la siempre esperada Marcha Radetzky, transformó el Auditorio en una auténtica fiesta compartida entre músicos y público. Precisamente, el público fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Entregado desde el primer momento, participativo y entusiasmado, respondió con ovaciones, sonrisas y una complicidad que convirtió el concierto en un verdadero encuentro ciudadano. Familias, aficionados habituales y nuevos espectadores compartieron una experiencia que muchos ya consideran el inicio oficial de la Navidad en León. La función matinal, especialmente pensada para el público infantil, destacó por su carácter didáctico y cercano, despertando la curiosidad y el entusiasmo de los más pequeños, que vivieron la música sinfónica como un juego y una celebración. Un éxito rotundo que confirma la capacidad de la Odón Alonso para conectar con todas las generaciones. Con este Concierto de Navidad, la Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso» no solo celebró las fiestas, sino que volvió a demostrar su papel esencial en la vida cultural de la ciudad. Una cita inolvidable que dejó al público con el corazón lleno de música, alegría y el deseo de volver a reencontrarse muy pronto con su orquesta.