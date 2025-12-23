Volverás a Rosalía de Castro

Hay muchos nombres asociados a la carrera de Amancio Prada en forma de incursiones musicales, poéticas y líricas en donde el berciano ha logrado rescatar de la historia a esos creadores y llevarlos a la actualidad del escenario. No le pone siglos a ese recorrido y aparecen en su trayectoria Jorge Manrique o Leo Ferré, San Juan de la Cruz o Rosalía de Castro. De esta última se cumplen ahora 50 años de aquel disco que situó de paso a Prada en lo más alto ya en España tras un más que sólido inicio en Francia, huella del país vecino que aún conserva en forma y fondo de ser, crear y actuar. Amancio Prada es un valor leonés de máximo nivel, que ahora conmemora un trabajo de hace cinco décadas pero que puede servir para que los demás, público y agentes culturales, valoren la suerte de disfrutar de Amancio Prada (Dehesas, León, España; 3 de febrero de 1949), compositor y cantautor español, según cuentan las crónicas pero además un testigo de su tiempo y uno de esos artistas que se adjudicaron el empeño a agradecer por los demás de mantener siempre el rigor musical como premisa para continuar. Como hay quien sí es consciente propone ya uno de los acontecimientos culturales del 2026 en León. Es Margarita Morais, por supuesto, siempre al quite de las buenas iniciativas la que anuncia que el 6 de marzo de 2026, a las 19.30 horas, el Auditorio Ciudad de León acogerá un concierto muy especial de Amancio Prada, en el que el cantautor berciano celebrará el 50º aniversario de su legendario álbum dedicado a la poesía de Rosalía de Castro. Este concierto adquiere un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de la publicación de su emblemático álbum Rosalía de Castro (1975). Este trabajo discográfico, fundamental en la trayectoria de Amancio Prada, supuso la puesta en música de poemas de la insigne escritora, acercando su obra a nuevas generaciones y consolidando la conexión del cantautor con la lírica gallega.

«No puedo olvidar a Rosalía, desde que empecé a escribir mis canciones, ella fue mi musa, el motivo por el que comencé a cantar y componer. No se trata solo de celebrar los 50 años de aquel primer disco, sino también de que su poesía siga vigente, que se siga sintiendo dentro. Es darse cuenta de que una canción nace y renace cada vez que la cantas», comenta Prada.

El recital contará únicamente con Amancio Prada y su guitarra, creando un ambiente íntimo y cercano, donde cada nota y cada palabra cobran un significado especial. La sencillez de la propuesta permite disfrutar de la pureza de la voz y la fuerza de los versos de Rosalía, generando una experiencia única que conecta directamente con el corazón del público. Hace cincuenta años, Prada inició un viaje musical y vital que lo llevó al corazón de la obra de la poeta gallega. Aquellos primeros versos musicados se convirtieron en parte de la memoria colectiva, y desde entonces su canto ha ido creciendo en diálogo íntimo con Rosalía.