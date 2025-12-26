Cuesta: restaurador y memoria colonial de Quito

Publicado por Susana Madera Quito Creado: Actualizado:

EEn una casa patrimonial construida hace unos 200 años, en pleno Centro Histórico de Quito, trabaja Antonio Cuesta, un restaurador a quien algunos de sus clientes le dicen «doctor» porque cura reliquias, revive imágenes coloniales y devuelve la memoria a piezas que parecían condenadas al olvido.

A sus 58 años, Cuesta comenta que su pasión por la restauración nació en casa, por su padre, un anticuario que coleccionaba piezas antiguas y «cuando venían con sus fallas, nos daba para que restauremos", recuerda al señalar que esa escuela doméstica se convirtió en profesión en la Universidad Tecnológica Equinoccial, donde se graduó como restaurador y museólogo.

Aunque no es médico de profesión, sus clientes le han dado ese título: «El doctor porque me curó a mi Niñito (figura del niño Jesús), el doctor porque cuidó a mi Virgencita", dicen con gratitud, un reconocimiento popular más valioso que cualquier diploma o medalla.

Cuesta diagnostica, trata y cura. Porque no solo arregla objetos, sino que revive memorias, salva historias y devuelve el señorío a tesoros coloniales, convirtiéndose en guardián de la memoria patrimonial que mantiene viva la historia de un pueblo.

Rodeado de lacas, pinturas, aceites, gafas protectoras y láminas de pan de oro y plata, entre otros elementos, como la foto de su padre, Tapia asegura que su taller está en el centro histórico «porque es parte de nuestras raíces». "Siempre me han gustado las casas antiguas, las coloniales, con sus ventanas, porque por el trabajo necesito ventilación", comentó en medio de un evidente olor a productos químicos.

Cuesta trabaja obras de arte de distinto material, aunque la mayoría son de madera, principalmente figuras de arte religioso. La más pequeña fue una de san Antonio, de 10 centímetros, en la que tardó un mes, mientras que le llevó tres meses restaurar en metal la escultura de la Virgen Inmaculada, de cuatro metros de alto. Aunque hay obras que le ha llevado una hora restaurar, en otra tardó un año, comenta Cuesta, cuyas obras han viajado a México, EE.UU., Colombia y Perú llevando consigo un pedazo de su alma. «Me cuesta desprenderme, porque cada pieza se va con una parte de mí». En su taller, figuras sin dedos, sin manos, descoloridas, rotas o raspadas aguardan su turno para «revivir» al igual que un lienzo del siglo XVII, mientras que está a la espera de color una réplica de la Virgen de Caspicara, una de las esculturas más emblemáticas de la Escuela Quiteña del siglo XVIII del indígena Manuel Chili, conocido como Caspicara.

Padre de cuatro hijos (ninguno de ellos restaurador), Cuesta se siente «realizado» con cada obra entregada: «A uno le da una satisfacción rescatarles, y poderles dar nuevamente a la vida». dejo llevar por la espiritualidad", afirma el doctor que salva a patrimonio de su desaparición.