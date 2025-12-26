Dos fiestas Club 45 para despedir el año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Terminando el año, la Fundación Club 45 encuentra un momento en su frenética actividad para ofrecer un balance de actividad en el que destaca en un año el haber puesto en el mapa cultural a Santa Colomba de Somoza a través de las actividades estables de la fundación así como la programación que siempre ha favorecido visitas y encuentros relacionados con la cultura.

En este sentido, explican desde la fundación que dirige Álex Diez que «ha sido un ejercicio lleno de satisfacciones y muy provechoso para el Archivo Gráfico de la Era Pop. Hemos llegado a recibir en nuestro museo a casi 12.500 visitantes desde que abrimos en junio de 2024; una cifra récord para un espacio de nuestras características, situado en una comarca despoblada y alejado de los grandes centros culturales. Más, si cabe, teniendo en cuenta que muchos más han sido los asistentes a las más de cien actividades que hemos programado a lo largo de este 2025. Hemos disfrutado de excelente música en vivo, pero también de poesía presentaciones literarias, proyecciones de documentales, sesiones de periodismo musical, fotografía, pintura, ilustración, ciclos de djs, teatro de calle y un importante número de charlas y ponencias en torno a la cultura popular y la problemática propia de nuestro entorno. Hemos trabajado para cohesionar la Maragatería, uniendo fuerzas con Astorga en una espectacular edición del Festival Dock of the Bay, así como cediendo nuestro espacio a otras iniciativas como la Feria de la Miel de Filiel, la carrera de Cross Santa Colomba o el Festival de Magia. De este modo, ofrecemos a nuestros pobladores cultura de calidad a la puerta de casa, pero, al mismo tiempo, un punto de encuentro, un espacio de intercambio de experiencia y conocimiento», relatan.

La vertiente académica se ha visto materializada con la participación en un curso de extensión de la ULE y dos de sus cursos de verano, en ponencias en el Foro Fundos (Salamanca) y la Universidad Rey Juan Carlos y en contactos con docentes de distintos centros.

«Algunos institutos y escuelas de idiomas nos han visitado, por lo que animamos a que más profesores y alumnado se acerquen a conocernos. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Santa Colomba su apoyo a este proyecto, así como a todas las autoridades y medios de comunicación que nos han visitado», remarcan desde Club 45. Para decir adiós al año que termina hemos programado un fin de semana festivo con algunos de nuestros mejores amigos selectores de sonidos. Una gran celebración de despedida que nadie se debería perder. Un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para el año entrante. Así, mañana sábado 27 y domingo 28 de Diciembre, en horario de 17.00 a 21.00 horas participarán los djs Félix Brubaker, Nuria Groovie, Manolo Volkscooter, Peter Moran, Pedro Pablo, FuzzPills, DelPaco y Rober Jota.