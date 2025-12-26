El Orfeón Leonés y el Coro Vegazana ofrece este sábado un concierto navideño en Puerta Obispo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La programación musical de la Navidad en León continúa este sábado día 27 con un concierto de Orfeón Leonés y el Coro Vegazana, una cita de la programación navideña de la ciudad que tendrá como escenario la plaza de Puerta Obispo a las 13.00 horas.

Ambas agrupaciones ofrecerán un repertorio de villancicos y música coral bajo la dirección de Jaime Palomero Cifuentes y con la participación de Jorge Martínez al piano y David González Álvarez en la percusión.

El programa combina arreglos de Ángel Barja, melodías tradicionales leonesas y clásicos del repertorio navideño. Entre las obras que se interpretarán destacan las canciones leonesas 'A la entrada de León', 'Está noche ha llovido' y 'A la luz del cigarro', en las versiones de Ángel Barja arregladas por Pablo Geijo, junto a temas populares como 'Mira, mira cómo nieva', 'Que no voy sola' o 'Por aquellos altos'.

El concierto se completará con villancicos como 'Qué niño más lindo', 'Con más brillo que el sol' o 'Id a Belén pastores', así como piezas emblemáticas como 'Las campanas de León', que rinden homenaje al patrimonio musical leonés, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Con este concierto de Navidad, el Orfeón Leonés y el Coro Vegazana invitan al público a compartir un momento de música y tradición en pleno centro de León, en el marco de la programación oficial de Navidad 2025 del Ayuntamiento. Se recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y completar el aforo.