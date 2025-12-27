Nelo Maestre: en un lugar de la magia

Nelo Maestre sabía que se le daban bien las matemáticas desde la edad escolar, pero lo de que llevaba un mago dentro, o que la magia le emocionaba, fue apareciendo poco a poco, aunque él señala un momento iniciático clave: «Cuando leí el libro de de matemáticas de Miguel de Guzmán, descubrí todo un mundo en el que había las dos cosas», explica, rumbo a León, y ya de primeras deja referencias de personas que le han influido y que parecen ser una gran parte de su forma de aprender. Al Festival Internacional León Vive La Magia llega en la sección denominada La Otra Magia, planteamiento ya que le interesa. «Cuando empecé a hacer magia, hace 20 años, tenía una idea más generalista, pero en mi caso necesitaba poner en el escenario algo que me sirviera para explicar el mundo. Quiero que lo que haga sirva para explicar eso que yo siento y que veo con las gafas de un matemático. La Otra Magia es una apuesta muy interesante. Porque se trata de dar espacio a una magia que no es la más comercial. Además requiere de una logística importante por la forma en la que se ofrece al público. Por eso, estoy muy agradecido al festival», afirma.

Además, explica Nelo Maestre que estar en un festival como el leonés es estar en lo más alto. «La magia que se hacía era más de sota, caballo y rey. En cambio, España es la capital del mundo de la magia. Cualquier show ya tiene algo importante. Y se nota en que en los premios internacionales siempre hay españoles», destaca.

Y en el caso de Nelo Maestre ese plus aparece detrás de una palabra que genera cierto peligro: matemáticas. No es que conozca el antídoto para los que no la soportan pero sí que ofrece caminos diferentes para que haya comprensión e incluso acercamiento a la disciplina desde el punto de vista del aprendizaje satisfactorio. Ahí su proyecto Divermates, que se suma a su carácter polifacético, puesto que también es profesor en la Escuela de Magisterio de Madrid. «Las matemáticas no son un atragantamiento para todo el mundo. Eso, lo primero. A veces tiene más que ver con el enfoque educativo, que lleva a eso que es real que es la ansiedad matemática que bloquea al alumno», apunta al respecto.

Nelo Maestre actúa en La Otra Magia en el Teatro San Francisco en pases a las 17.00, 18.30 y 20.30 horas y sus sesiones duran 60 minutos. El lunes a las 10.30 horas dará la segunda conferencia.

Nelo Maestre es un auténtico matemago: une la lógica de las matemáticas con la emoción de la magia para demostrarnos que los números también pueden sorprender. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva años recorriendo escenarios, aulas y teatros mostrando que aprender puede ser tan fascinante como un buen truco de ilusionismo.

Fundador del proyecto Divermates, Nelo se dedica a enseñar matemáticas de una forma divertida, visual y mágica. Sus espectáculos y talleres mezclan risas, asombro y mucho ingenio, acercando la ciencia a personas de todas las edades. Con una mente brillante y un estilo cercano, consigue algo extraordinario: que todos —niños y adultos— nos reconciliemos con las matemáticas y salgamos con la sensación de haber visto un milagro… pero perfectamente lógico. Hace siglos, nada más la Magia explicaba lo desconocido. Nelo Maestre es la magia del XXI.