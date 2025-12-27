Cultura, magia y circo en San Feliz de Torío

Toda expresión cultural tiene cabida en San Feliz de Torío, tanto en La Casona como en Factor Espacio San Feliz, dos lugares hermanos por los que corre la sangre de la cultura y que son gestionados por el editor y músico Héctor Escobar. Este fin de semana se vuelve a dar prueba de ello con actividades que incluyen la colaboración con el Festival Internacional León Vive la Magia.

Hasta el 31 de diciembre hemos diseñado actividades para los más pequeños y para los más grandes, bueno, también para los de la tierra media», indica el propio Escobar. Las actividades infantiles a las 12.00 horas y las de adulto a las 19.00 horas, todas ellas en La Casona de San Feliz de Torío. Destaca en redes el editor que «me hace especial ilusión que nos acompañen Marta&Micó. José María Micó es una de las personas a las que más admiro. Traducir La Divina Comedia para la editorial Acantilado como él lo hizo es impresionante. Aquí vienen a compartir su repertorio musical con nosotros. Os adjunto lo más inminente, pues también nos acompañarán tres magos Nando Caneca, Xulio Merino y Arturo el Grande, que han venido invitados al Festival Internacional de Magia».

Pero todavía hay más ya que se cuenta con la presencia de Raúl Olivar en formato flamenco con una propuesta que lleva el título de Diario de seis cuerdas. También habrña cuentacuentos con toda una autoridad en la materia como es la escritora leonesa Emma. S. Varela. Y las artes escénicas estarán representadas de la mejor manera con la compañía Teatro del Azar, que trae a San Feliz la obra titulada El cuento de nunca acabar. Se trata de un montaje interesante y además oportuno sobre la vida y obra de Carmen Martín Gaite, de la que se cumple el centenario de su nacimiento. Para rematar, circo con Tricoteatro.

la rehabilitación de un viejo almacén de Feve anexo a la estación de tren dio pie a una conjunción entre compromiso e ilusión para llevar a cabo este proyecto de cultura en el mundo rural: Factor Espacio San Feliz. La Casona estaba allí y era cuestión de tiempo que las sinergias hicieran su trabajo.