El bolero llega a León esta tarde de la mano de Tamara

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Es un momento muy especial para la cantante Tamara, conocida como la Reina del Bolero. Se trata, nada más y nada menos, que el cumpleaños de sus veinticinco años sobre los escenarios, y para ello, la artista ya ha anunciado su gira «25 años, de corazón».

Es por esto que la capital leonesa será uno de los puntos de su recorrido musical, y esta misma tarde, 28 de diciembre, Tamara actuará a las 19.30 horas en el Teatro Nuevo Recreo Industrial, presentando su espectáculo «Piano y Voz».

Este nuevo proyecto busca presentar sus nuevas canciones, al igual que repasar los grandes éxitos de su carrera musical y homenajear algunos de los grandes clásicos del país.

Entre su repertorio, los leoneses podrán disfrutar de sus canciones recién estrenadas como «Un paso más» y «Bésame» o las versiones de «Ese hombre», «Señora» y «Mi amante Amigo», temas escritos por el gran Manuel Alejandro y que fueron interpretados por la mismísima Rocío Jurado.

Cabe mencionar también la interpretación de su nuevo single, «La nave del olvido», a dúo con el cantante Francisco.

Todo esta recopilación musical se encaja dentro de un espectáculo íntimo en el que la cantante conecta con el público de manera cercana y emocionante, tan sólo a través de su voz, sin artificios y acompañada únicamente de su fiel piano.

Las entradas ya se pueden conseguir a través de su página web oficial www.tamaraoficial.es

Se trata de una gira que presenta diferentes formatos para adaptarse a todos los públicos, un espectáculo que pone en valor la carrera consolidada de la artista, que ha sabido mantenerse fiel a su estilo y conquistar al público con su carisma, su voz y su constancia.

Y aunque Tamara actúe esta tarde en León a través de su formato de piano y voz, la artista ha preparado otros tipos de espectáculos que también presentará sobre los escenarios de su gira.

Habrá un formato eléctrico, un concierto en el que la artista se rodeará de su banda de músicos para ofrecer un repertorio enérgico y cautivador. En este formato, Tamara cuenta con un grupo que incluye batería, guitarra, bajo, piano y coros, que junto a su voz, ofrecen un espectáculo especial y de gran despliegue para disfrute del público.

Otra de sus innovadoras propuestas es el sinfónico, un formato que incluye el piano, la voz y la orquesta. Sin duda se trata de una de sus actuaciones más especiales, pues la Reina del Bolero se acompaña de la banda u orquesta de la localidad donde actúa, haciéndoles de esta forma también partícipes de su espectáculo. Este formato conecta especialmente con el público, pues pone en valor la generosidad y el talento de la artista, que colabora directamente con los músicos locales y juntos crean un show emocionante y único.

Su cuarta puesta en escena es «Únicos. Tamara y Francisco». Un dúo de dos leyendas de la música que se unen para ofrecer una experiencia inolvidable. Francisco, una de las voces más importantes de España y Tamara, la indiscutible Reina del Bolero, se embarcan en un viaje musical que atraviesa décadas de éxitos y emociones. Ambos artistas llevan al público de la mano a través de una recopilación musical cuidadosamente seleccionada, que incluye los mayores éxitos de sus respectivas carreras. Canciones que han marcado una época y varias generaciones.

Sobre tamara

Consolidándose como una de las voces de habla hispana más influyentes del momento, la bautizada como Reina del Bolero se dio a conocer y conmocionó a España en la versión infantil de «Menudas Estrellas».

Su excepcional interpretación del bolero «Encadenados» en este programa de televisión en el que homenajeaba a su abuelo, el gran cantante salmantino de copla y flamenco, Rafael Farina; generó el interés inmediato de muchas discográficas del país. Y de este modo, con tan sólo quince años, Tamara comenzó la que sería una exitosa carrera musical.

Fue entonces cuando lanzó su disco «Gracias», con el que llegó a conseguir cinco discos de platino en España y discos de oro en varios países de América, como Venezuela, México o Colombia.

La perfecta mezcla de su voz con la sensibilidad con la que transforma los boleros de antaño en éxitos y directos envolventes, consiguen cautivar a sus oyentes.

A lo largo de su recorrido musical, Tamara, lejos de ser una estrella efímera, ha sabido mantenerse en el panorama actual. Su sólida trayectoria está avalada por multitud de premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Entre sus galardones destacan cuatro Premios Cadena Dial; el Premio de la Música a Artista Revelación en el año 2.000; el Premio de las Ondas de la Música a la Mejor Canción por «Herida de Amor»; varias nominaciones al Latin Grammy; un doble disco diamante y el Premio Latino de Oro por su trayectoria.

Otros datos que respaldan su éxito son sus cifras en audiencia, con más de 94 mil suscriptores y más de 56 millones de reproducciones en su canal de YouTube, más de 117 mil oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y más de 366 mil seguidores en total en sus redes sociales. Una artista que ha conmocionado a su público durante veinticinco años.