Muere Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación en un comunicado. La Fondation Brigitte Bardot confirmó el deceso a través de un breve comunicado difundido a la agencia AFP, expresando su "inmensa tristeza" por la partida de su fundadora y presidenta. La institución destacó que Bardot, mundialmente reconocida como actriz y cantante, decidió abandonar su exitosa carrera en el espectáculo para dedicar el resto de su vida a la defensa de los animales.

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Brigitte Bardot (conocida universalmente como BB) irrumpió en la escena internacional a mediados de los años 50, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Su papel protagónico en Et Dieu… créa la femme (Y Dios creó a la mujer, 1956), dirigida por su entonces esposo Roger Vadim, marcó un antes y un después: la película no solo popularizó el bikini y el estilo sensual y liberado, sino que simbolizó la revolución sexual y la emancipación femenina en la posguerra.

Durante casi dos décadas, protagonizó cerca de 50 películas, entre las que destacan títulos icónicos como Le Mépris (El desprecio, 1963) de Jean-Luc Godard, La Vérité (La verdad, 1960) de Henri-Georges Clouzot y Viva Maria! (1965) junto a Jeanne Moreau. Su imagen —con el cabello largo y despeinado, maquillaje ahumado y actitud desafiante— inspiró a generaciones, desde intelectuales como Simone de Beauvoir (quien escribió el ensayo Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita) hasta jóvenes músicos como John Lennon y Paul McCartney, quienes pidieron a sus parejas teñirse de rubio al estilo Bardot.

También incursionó con éxito en la música, grabando temas populares como La Madrague, Harley Davidson y colaboraciones con Serge Gainsbourg.Sin embargo, el peso de la fama y las presiones de la industria la agotaron. En 1973, a los 39 años, se retiró definitivamente del cine tras su última película, L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot. Desde entonces, se instaló en su villa de Saint-Tropez (La Madrague y más tarde otras propiedades) y transformó su vida en una cruzada por los derechos animales.

En 1986 fundó la Brigitte Bardot Foundation, organización que ha rescatado miles de animales, luchado contra la caza de focas, el maltrato en corridas de toros y la experimentación animal, y que cuenta con miles de simpatizantes en todo el mundo.

En sus últimos años, Bardot vivió recluida, rodeada de sus animales, y mantuvo un perfil bajo pese a su activismo constante. Sufrió varios problemas de salud, incluyendo hospitalizaciones en 2025 por una "enfermedad grave" y cirugías menores, lo que generó rumores falsos de muerte en varias ocasiones (que ella misma desmintió con vehemencia).Su figura siempre polarizó: admirada como símbolo de libertad y belleza natural, pero también criticada por posturas políticas controvertidas en temas de inmigración, islam y otros asuntos, que le valieron multas judiciales en Francia por incitación al odio.Brigitte Bardot deja un legado imborrable como una de las grandes iconos del siglo XX: la mujer que encarnó la rebeldía, la sensualidad y, finalmente, la compasión hacia los más vulnerables. Su partida cierra un capítulo legendario del cine y la cultura francesa.