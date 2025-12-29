Mocedades y Los Panchos se unirán en concierto el 25 de enero en el Auditorio Ciudad de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Auditorio de León acogerá el próximo 25 de enero, a partir de las 20 horas, la actuación conjunta de Mocedades y Los Panchos, dos formaciones que vivirán un encuentro excepcional en el que confluyen décadas de trayectoria, grandes éxitos y legado musical.

El concierto estará liderado por Izaskun Uranga, voz y alma de Mocedades, y por Rafael Basurto, última voz de Los Panchos. Mocedades está integrado por Izaskun Uranga, Idoia Uranga, Rosa Rodríguez, José Miguel González, Tony Menguiano y José María Santamaría, que ofrecerán al público un recorrido por sus grandes temas, mientas que Los Panchos interpretarán los boleros que han acompañado a generaciones enteras.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la tienta TintaPlus, situada en el número siete de la calle Ramón y Cajal de León y en el Mesón Celso, ubicado en el número 17 de la calle Zapaterías de la capital.