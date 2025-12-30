La reina indomable que impuso su ley

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

En 2026 se cumple el 900 aniversario de la muerte de Urraca de León, Castilla y Galicia, primera soberana por derecho propio y de facto a nivel europeo. Con este motivo, el Ayuntamiento de la capital, con la colaboración estrecha de entidades e instituciones se ha propuesto el «compromiso ineludible de recuperar su legado» remarcado ayer por el alcalde, José Antonio Diez, durante la presentación de la exposición internacional que entre marzo y junio acogerá 60 piezas aportadas por una veintena de instituciones. A esta muestra se suma un congreso que reunirá a estudiosos de la figura de la reina a la que se considera referente en el reconocimiento de los derechos de la mujer.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, participó en la presentación de los actos y recordó que la Junta, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, contribuirá con una aportación de 300.000 euros a las celebraciones y con otra partida de 100.000 a los actos de conmemoración de la coronación de Alfonso VII, hijo de doña Urraca, como rey de León. Además, se prevé un remanente de otros 100.000 euros para posibles ayudas a iniciativas relacionadas con estos eventos.

«Fue la primera reina soberana en una etapa en la que las féminas estaban condenadas a un papel testimonial y figura de referencia y de reconocimiento de los derechos de la mujer. Los estamentos privilegiados quisieron gobernar por ella y fue una figura marcada por intrigas y por la misoginia de la época», destacó Diez.

El consejero aludió también a la relevancia de una figura «silenciada históricamente y es bueno actualizar con rigor todas sus referencias históricas, como sus valores en el plano de la igualdad». «Una mujer que reinó por derecho propio; la primera que realmente desarrolló y ejerció el gobierno en todos los territorios que abarcaba el Reino de León y en una época compleja» remarcó antes de invitar a una «participación activa en todos los actos programados» y de remarcar la voluntad de la Junta de «acercar la historia para buscar que las figuras históricas sirvan de referente para la época actual y proyectarlas hacia el futuro».

Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán son los comisarios de la muestra «Reina ella. Urraca I de León», que acogerá obras de arte de finales del siglo XI y tres primeras décadas del siglo XII y que se podrá visitar entre marzo y junio en el Museo de León.

«Es una exposición de alcance nacional, que intenta colaborar a robustecer la marca León» comentó Boto Barela y detalló que buena parte de la veintena de instituciones que cooperan en su desarrollo son internacionales, con el Museo del Prado o la Biblioteca Nacional de España.