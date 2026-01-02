La música de 3I/ATLAS que surge de la letra de Silvia Abad Montoliú

Silvia Abad Montoliú vs 3I ATLAS es el disco que une el talento literario y musical de la poeta y los músicos Reyes Paramio, Carlos Ordás, y Nacho R. Alaiz. Paramio y Alaiz también son componentes de Art & Beauty. Y, finalmente, Nacho R. Alaiz es responsable de la producción de este trabajo mezclado y masterizado por él mismo. Alguien que destaca de sí mismo que este es su referencia discográfica número 19 y que ha llenado cinco meses el Musac.

Reyes Paramio y Nacho R. Alaiz, en una imagen promocional de Art & Beauty, su otra formación musical.DL

La poeta leonesa Silvia Abad Montoliú, reciente ganadora del I Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, presentó el pasado mes de noviembre su nuevo proyecto musical acompañada por el trío de noise blues 3I/Atlas. El concierto tuvo lugar en la sala Crazy Town de León.

Silvia Abad Montoliú es, desde hace una década, uno de los principales valores de la poesía española. Con tres poemarios publicados hasta la fecha, en diciembre verá la luz su cuarto libro de poemas, Un ser cercano, volumen por el que Montoliú ha sido recientemente galardonada con el citado I Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer.

La imparable carrera de esta joven leonesa residente en Lyon (Francia) se ve materializada ahora en una propuesta poético-musical de nueva creación, para la que cuenta con la colaboración del trío 3I/ATLAS, formado por Reyes Paramio, a la batería, Carlos Ordás, bajo, y Nacho R. Alaiz, guitarra.

Según define la propia Montoliú acerca de este nuevo proyecto, «el poema es un intruso. Atraviesa las paredes de tu jaula y se burla de tu canto, de los funcionarios, de los capellanes; se va dejando una estela de vergüenza y el patio lleno de guijarros. El poema es un visitante celestial y tú, arremolinada en la oscuridad, le rezas. Entre la maleza que rodea tu calabozo, un cuervo grita cada mañana tu nombre. Tu nombre es un nombre de astro, un nombre compuesto de cifras, un nombre que zigzaguea entre todos los otros nombres del universo. Tu nombre es una mancha tenue que apenas se ve sobre la bóveda nocturna. Sólo eres gas y polvo. Nadie puede entender tu trayectoria».

Silvia Abad Montoliú nace y crece un poco en Valencia, en 1995; más tarde, pasa gran parte de su infancia y primeros años de juventud en León, donde empieza su andadura en la escritura y participa a la vida cultural y poética de la ciudad. En 2016 se traslada a Francia, primero a Estrasburgo, gracias a una beca Erasmus, de la cual no vuelve: desde 2017 vive en Lyon, donde, además de ejercer como trabajadora social, continúa escribiendo y participando en proyectos culturales tanto en Francia como en España. Es autora de los poemarios La noche que dejó de ser un animal (Mr. Griffin, 2016), Continente (Eolas Ediciones, 2021) y La boca contra el canto (Editorial Dilema, 2024). Un ser cercano, ganador del I Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, es su cuarto libro de poemas.

3I/ATLAS es un proyecto musical formado por tres músicos leoneses: Nacho R. Alaiz a la guitarra, Reyes Paramio a la batería y Carlos Ordás al bajo. Su música transita por el improbable camino que va del blues de Chicago de mediados del siglo pasado hasta el noise rock experimental de los Swans de Michael Gira.

Nacho R. Alaiz y Reyes Paramio son los fundadores de Art & Beauty, una de las bandas más longevas de la escena musical del León, con casi veinte años de carrera. Su improbable revisión del blues y el folk americanos desde una perspectiva plenamente contemporánea los convierte en verdaderos pioneros de una cierta tendencia, surgida en los últimos años, por combinar el folclore musical y los sonidos más modernos.

Carlos Ordás es miembro fundador y bajista del power trio instrumental de rock progresivo Angela Davis, y principal promotor del proyecto musical de vocación mutante Ex-Máquina, banda residente de la empresa Producciones Infames.

Este proyecto supone la primera presentación pública del trío.