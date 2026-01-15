Noemí Sabugal gana el premio Julio Camba

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Es un día de agosto. Una mujer amasa pan. Hace más de 30 años que esa mujer no hace pan y el olor remueve sus recuerdos». Así arranca el artículo Escuchar es un arte, con el que la leonesa Noemí Sabugal ha resultado vencedora de la XLVI edición del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba.

El texto de opinión, publicado en Babelia, en el diario El País, competía con sendos artículos de Laura Ferrero y Fernando Iwasaki. El jurado, presidido por el también leonés José María Merino y que había declarado finalistas los tres trabajos en su reunión del pasado 10 de diciembre, volvió a reunirse esta mañana para decidir cuál de ellos se llevaría el galardón. El nombre de Noemí Sabugal se incorpora a la relación de periodistas galardonados con el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba desde 1980, integrada por buena parte de las mejores firmas del articulismo español.