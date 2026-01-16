Junta y Botines: devoción y obligación por Gaudí

Apareció el edificio Casa Botines en León y de la mano traía en su estampa el futuro modernista de la ciudad. Sin llegar ya era el porvenir y la esperanza de buenos tiempos comerciales y de desarrollo de las ciudades. Pasó el tiempo y con él los avatares incontrolables. Y llegaron estos años, los de ahora, y Fundos lo rescató y convirtió en lo que es ahora Museo Casa Botines Gaudí: museo de referencia en la ciudad, modelo de gestión privada pero que no rehuye la colaboración con instituciones públicas. Sentados Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y José María Viejo, director general de Fundos, frente a prensa y público, se corroboraba esta intención de mantener viva esta actitud y más tratándose del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Mientras, Museo Casa Botines Gaudí recuperará parte de lo que fue, en una restitución de espacios, mobiliario o ajuares de lo que formaron incluidas las viviendas y que a partir de junio se podrá ver. Y será eso: el auténtico regreso al futuro que traía de la mano el modernismo con el que el genio catalán invadió sus edificios y proyectos a principios del siglo XX. También en ese mes se anunció ayer que se abrirá la exposición Gaudí y la ciudad moderna, gran acontecimiento que todo el equipo Fundos prepara para que la huella eterna de Gaudí, en León en Botines y Palacio Episcopal de Astorga, retumbe con paso seguro por la cultura de León y del mundo. Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural; Juan Carlos Prieto, director general de Patrimonio Cultural, reforzaron con su presencia este compromiso general, como destacó Santonja: No podía faltar nadie.

El acto sirvió para escenificar el compromiso. Que no es otro que el de que la Junta respalda la conmemoración del Año Gaudí 2026 con actuaciones de promoción y conservación de la figura y el legado del arquitecto en la Comunidad. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa en la organización de un congreso y una exposición y seguirá apoyando económicamente la restauración de Casa Botines.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy las actuaciones que va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para la conmemoración del año Gaudí 2026, cuando se cumple el centenario del fallecimiento del arquitecto. Acompañado por el director general de Fundos, José María Viejo, el consejero ha asegurado que la efeméride se presenta como «una ocasión inmejorable para poner en valor el legado urbanístico y arquitectónico del artista y acercar la obra y vida de un creador universal, que forma parte del patrimonio cultural de todos».

En julio de 2025 se declaró Acontecimiento de Excepcional Interés Público la celebración del Centenario Gaudi 2026 y el pasado 28 de octubre se constituyó el Comité de Honor del Año Gaudi para Castilla y León y Cantabria, al que se incorporó la Junta de Castilla y León, Comunidad que cuenta con dos de los tres edificios que Gaudí realizó fuera de Cataluña: Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga.

Santonja ha señalado que Gaudí 2026 nace con la vocación de ser mucho más que una conmemoración, puesto que el objetivo es «que sea una oportunidad real para profundizar en el conocimiento de la figura y la obra de Antoni Gaudi y, sobre todo, para generar un legado que perdure en el tiempo». En ese sentido, ha destacado el trabajo que está llevando a cabo la Fundación Obra Social de Castilla y León, Fundos, en la preparación de este centenario, con propuestas que ponen de manifiesto un compromiso firme con la difusión del legado de Gaudí y con la promoción cultural en la Comunidad.

La Junta ha mostrado desde un primer momento su disposición a colaborar en las diferentes acciones previstas y lo hará con la organización del Congreso Internacional que tendrá lugar en octubre, en colaboración con la Universidad de León. «Estamos convencidos de que esta iniciativa constituirá una excelente oportunidad para profundizar en el estudio de la obra de Gaudí y proyectar su influencia en el ámbito académico y cultural», ha afirmado el consejero. La Junta respaldará la realización de la exposición temporal.