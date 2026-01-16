Leyes y justicia del reino asturleonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León presentó ayer lo que serán intensas jornadas culturales bajo el título de Leyes Pioneras del Reino. Un viaje al pasado a través de las Leyes con las que nos gobernamos hace mil años. Las conferencias, lecturas y exposiciones tendrán lugar del 16 de enero, esto es, hoy viernes, al 6 de febrero. El Palacio de los Condes de Toreno, en Plaza Porlier, 9, acogerá la exposición en la que se recrea un recorrido a través de los hechos, personajes y leyes que determinaron el día a día de los habitantes del antiguo Reino astur-leonés. Destacando un apartado histórico clave como es el de que «en tiempos convulsos, el viejo Reino propuso Leyes pioneras en Europa. Un legado a conocer y divulgar con orgullo».

Las conferencias comienzan hoy a las 19.30 horas en la Junta General del Principado de Asturias, C/ Fruela, 13, con La revolución legislativa de Alfonso V pronunciada Fernando de Arvizu y Galarraga. El próximo viernes, 23 de enero, a las 19.30 horas, en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, C/ Schultz, 5, la cita traerá La supremacía de la Carta Magna leonesa, por Francisco La Moneda Diaz. El viernes 30 de enero, 19.30 horas, en el Real Instituto de Estudios Asturianos, Plaza Porlier, 9, tendrá lugar la conferencia titulada La formación de los territorios de Asturias y León entre los siglos VIII y XIII, que será pronunciada por José Avelino Gutiérrez González.

Todas estas propuestas tienen como fin reunir testimonios de la Historia al alcance de la mano del oyente para que conozca los cimientos de la Ley como garantía de convivencia. Es por eso que la Junta General del Principado de Asturias y la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León proponen el citado programa de actividades reunidas bajo el título de Leyes pioneras del Reino: una exposición, planteada como acercamiento temático y didáctico al marco histórico, los principales protagonistas y los textos jurídicos esenciales, y la transmisión de su memoria. Situada en el patio central del Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo, se realizarán visitas guiadas. Junto a ello, las tres conferencias a cargo de especialistas en la historia del viejo reino y en los principales textos legales que éste generó. Más dos actos conmemorativos evocadores de la trascendencia de las históricas asambleas, con la lectura de los preceptos del Fuero de León de 1017 y de los Decreta de 1188 por parte de representantes institucionales y ciudadanos asturianos y leoneses. El primero de ellos será el 5 de febrero a las 19.30 horas en el Hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias con la Lectura pública de los preceptos de los Decreta de 1188. Ya, el 6 de febrero, a las 19.30 horas, en el Hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias: Lectura pública de los preceptos del Fuero de León de 1017.

Abre un balcón a trece siglos en poco más de treinta pasos, con tres etapas: la Hispania romana, el tránsito entre la Antigüedad Tardía y el Medievo bajo el reino visigodo de Toledo, y de la invasión musulmana al año 1230.